Двое полицейских погибли при нападении боевиков в Дагестане
Ответственность взяло на себя Исламское Государство. Неизвестные пассажиры автомобиля «Лада» обстреляли машину ДПС, которая двигалась попутно направлению. МВД республики ввело на территории Кизилюртовского района план «Сирена». Весь личный состав поднят по тревоге.
Убийство полицейских стало уже третьим инцидентом с начала года в Дагестане. Всего с 2015-го известно о 15 атаках сторонников ИГИЛ в республике.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nampuom_nugopaxu 21 июля 2018 | 13:14
Вообще-то, отстреливать дэпээсников - дело правильное. Зря ИГИЛ запретили.