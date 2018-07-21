«Русал» обратилась к Минфину США с предложениями о снятии санкций с российской компании
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина. Министр финансов не стал вдаваться в подробности, но отметил, что такой сценарий возможен. Наша цель – не состоит в том, чтобы убрать «Русал» из бизнеса – сказал Мнучин.
Российский алюминиевый гигант вместе с другими компаниями Олега Дерипаски попал под американские санкции в начале апреля. Одним из условий снятия ограничений Минфин США называл снижение доли миллиардера в активах компании.
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nampuom_nugopaxu 21 июля 2018 | 13:08
Плешивую голову принесут в мешке, можно будет санкции немножко ослабить.
cite 21 июля 2018 | 13:16
Задача у русала непростая, отлизать путину, дерепаске, а удовольствие от этого должен получить американский минфин.