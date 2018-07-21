Несколько сотрудников «Центрального НИИ машиностроения» могут быть задержаны. Во время обысков их вывели из здания института силовики.

«Люди в штатском», участвующие в обысках, сопровождали сотрудников института до выхода, провели их к машине и увезли в неизвестном направлении, сообщил агентству «Интерфакс» неназванный источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. По его данным, работающих в ЦНИИМАШ могли допросить, а затем задержать. В то же время, по словам собеседника «Интерфакса», на свободе остается директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон и пока проходит по делу в качестве свидетеля, обвинения не предъявлены, а допуска к секретным сведениям по гуперзвуковым разработкам у него не было. Однако газета «КоммерсантЪ» писала, что Пайсон может стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Сам он хранит молчание и отказывается комментировать ситуацию, которая сложилась в ЦНИИМАШ. Но уже написал заявление об увольнении.

С обысками в «Центральный НИИ машиностроения» следственная группа пришла накануне. По информации газеты «КоммерсантЪ», ФСБ проверяет ряд представителей Роскосмоса на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами, которым стали известны результаты российских гиперзвуковых разработок, обозначенные грифом «Совершенно секретно».

В «Роскосмосе» пока не получали уведомлений о допросах руководства и сотрудников, отметили в госкорпорации.