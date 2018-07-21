Несколько сотрудников «Центрального НИИ машиностроения» могут быть задержаны
Несколько сотрудников «Центрального НИИ машиностроения» могут быть задержаны. Во время обысков их вывели из здания института силовики.
«Люди в штатском», участвующие в обысках, сопровождали сотрудников института до выхода, провели их к машине и увезли в неизвестном направлении, сообщил агентству «Интерфакс» неназванный источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. По его данным, работающих в ЦНИИМАШ могли допросить, а затем задержать. В то же время, по словам собеседника «Интерфакса», на свободе остается директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон и пока проходит по делу в качестве свидетеля, обвинения не предъявлены, а допуска к секретным сведениям по гуперзвуковым разработкам у него не было. Однако газета «КоммерсантЪ» писала, что Пайсон может стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Сам он хранит молчание и отказывается комментировать ситуацию, которая сложилась в ЦНИИМАШ. Но уже написал заявление об увольнении.
С обысками в «Центральный НИИ машиностроения» следственная группа пришла накануне. По информации газеты «КоммерсантЪ», ФСБ проверяет ряд представителей Роскосмоса на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами, которым стали известны результаты российских гиперзвуковых разработок, обозначенные грифом «Совершенно секретно».
В «Роскосмосе» пока не получали уведомлений о допросах руководства и сотрудников, отметили в госкорпорации.
Комментарии7
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cite 21 июля 2018 | 13:10
Расстрелять, как поганых псов, ура, товарищи вперед! То есть назад.
rampa 21 июля 2018 | 13:16
cite: ну расстрелять - это вряд ли. А вот на то, что как в сталинские времена стали спускать разнарядку на поимку такого-то кол-ва врагов народа, похоже
grigol331 21 июля 2018 | 13:19
rampa:
Здесь больше похоже на прикрытие путинского блефа про гиперзвук, что всё же не противоречит Вашей версии.
cite 21 июля 2018 | 13:21
rampa: На счет расстрелов готов деньги поставить, этак лет через 5-10, но лучше бы, конечно, проиграть их...
mystar 21 июля 2018 | 13:14
Слишком глупыми и жадными оказались. Привыкли как при ЕБНе продавать пиндосам все до чего рученки загребущие дотянулись.
grigol331 21 июля 2018 | 13:22
mystar:
Так они больше ни на что и не способны. Нормальные спецы и ученые уже свалили либо за бугор, либо в мир иной.
grigol331 21 июля 2018 | 13:16
Несколько сотрудников «Центрального НИИ машиностроения» могут быть задержаны
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Они обманули президента, доложив ему об успешной разработке православного гиперзвукового вундерваффе, в то время, как в действительности целыми днями лишь играли в танчики. Ах да, еще они снимали мультфильмы. "Собакам собачья смерть!" - прокричала пожилая уборщица НИИ то ли в, то ли из-за закрывающейся двери автозака.