США выступили против российской идеи проведения референдума в Донбассе
В Вашингтоне полагают, что возможное голосование на неподконтрольной Киеву территории будет нелегитимным.
Свою позицию против проведения референдума в Донбассе Вашингтон обосновывает тем, что Минские соглашения не предусматривают такого варианта. Об этом в своем Твиттере написал глава Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис. Схожую позицию выразила и представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. Она назвала возможное голосование о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик «нелегитимным» и выразила приверженность Минским соглашениям.
Напомним, идея референдума в Донбассе, как утверждали источники Bloomberg, была высказана российским президентом Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки. Они договорились не обсуждать это предложение на итоговой пресс-конференции, чтобы глава Белого дома имели время на раздумье, отмечают собеседники агентства. Об идее источники узнали на закрытой встрече Путина с официальными лицами в здании российского МИДа. По их словам, президент предлагал провести референдум о статусе ДНР и ЛНР под эгидой международного сообщества.
В Кремле официально не комментировали идею возможного референдума на востоке Украины.
Идея проведения референдума в самопровозглашенных ЛНР и ДНР изначально не имела никаких шансов, — такое мнение «Эху» высказал председатель Президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», политолог Федор Лукьянов.
Ни Россия, ни США не имеют правовых механизмов, которые могут обеспечить процедуру референдума, — такое мнение в эфире «Эха» высказал публицист Юрий Сапрыкин.
Сапрыкин напомнил, что весной 2014-го года референдум в Донбассе уже проводился, но никаких полезных результатов это не принесло.
Комментарии12
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banyi3 21 июля 2018 | 13:06
А кто эту "идею" озвучил? Тот кто и осудил ))) Разве не смешно )
banyi3 21 июля 2018 | 13:11
banyi3: Существует еще маленький нюанс. Если за присоединение Крыма, было большинство россиян, то за присоединение Донбасса - я не думаю. И вскоре вопрос встанет, лично я не сУмневаюсь , всей хохляндии. Против чего будет БОЛЬШИНСТВО жителей РФ. Так что всё не просто.
igorrrpadlowitchs 21 июля 2018 | 13:12
banyi3: как же путинская россия любит проводить и обсуждать референдумы. В других странах, в то время, как у себя референдумы не проводились ни под каким предлогом!
banyi3 21 июля 2018 | 13:13
igorrrpadlowitchs: Так умные люди учатся на чужих ошибках )
tuman13 21 июля 2018 | 13:10
"""Ни Россия, ни США не имеют правовых механизмов, которые могут обеспечить процедуру референдума, — такое мнение в эфире «Эха» высказал публицист Юрий Сапрыкин."""
А и не надо - Донбасс сам справиться.
"""Свою позицию против проведения референдума в Донбассе Вашингтон обосновывает тем, что Минские соглашения не предусматривают такого варианта."""
А заставить выполнять Порошенко Минские соглашения США не пробывали? Со стороны Украины не выполнен ни один пункт.
idruker 21 июля 2018 | 13:19
tuman13: Лапонька, кто устроил бучу на Донбассе тебе напомнить? Вот ему то в первую очередь и следует начать выполнение соглашений, а лучше вообще убраться с чужой территории
nds_01 21 июля 2018 | 13:13
Сапрыкин напомнил, что весной 2014-го года референдум в Донбассе уже проводился
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Ну, если "не" от бензя теперь свободно, можно его пришпилить сюда - нереферендум в Донбассе уже проводился. Потому что референдум - это довольно строгая процедура. Любопытствующие могут почитать, как проводится референдум в соответствии с российским законодательством.
nds_01 21 июля 2018 | 13:18
nds_01: И, кстати, нигде в российской конституции никак не зафиксировано право России проводить "нереферендумы" на иностранных территориях (тут как раз недавно Путин признался: "Мы провели...").
antimalin 21 июля 2018 | 13:19
Свою позицию против проведения референдума в Донбассе Вашингтон обосновывает тем, что Минские соглашения не предусматривают такого варианта.
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Точно так же Минские соглашения не предусматривают варианта введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.
Но США (спецпредставитель госдепа Волкер) и отдельные страны Запада почему-то на этом настаивают.
Двойные стандарты.
andy66 21 июля 2018 | 13:20
Единственная страна которая может провести референдум на Донбассе - это Украина. Все остальные - идут учить международное право...
banyi3 21 июля 2018 | 13:26
andy66: Такая страна есть - деюре, по факту - её НЕТ ))
piterjanis 21 июля 2018 | 13:26
andy66: Украина сейчас подконтрольное государство, не самостоятельное.