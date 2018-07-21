США выступили против российской идеи проведения референдума в Донбассе

В Вашингтоне полагают, что возможное голосование на неподконтрольной Киеву территории будет нелегитимным.

Свою позицию против проведения референдума в Донбассе Вашингтон обосновывает тем, что Минские соглашения не предусматривают такого варианта. Об этом в своем Твиттере написал глава Совета национальной безопасности США Гаррет Маркис. Схожую позицию выразила и представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. Она назвала возможное голосование о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик «нелегитимным» и выразила приверженность Минским соглашениям.

Напомним, идея референдума в Донбассе, как утверждали источники Bloomberg, была высказана российским президентом Владимиром Путиным на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки. Они договорились не обсуждать это предложение на итоговой пресс-конференции, чтобы глава Белого дома имели время на раздумье, отмечают собеседники агентства. Об идее источники узнали на закрытой встрече Путина с официальными лицами в здании российского МИДа. По их словам, президент предлагал провести референдум о статусе ДНР и ЛНР под эгидой международного сообщества.

В Кремле официально не комментировали идею возможного референдума на востоке Украины.

Идея проведения референдума в самопровозглашенных ЛНР и ДНР изначально не имела никаких шансов, — такое мнение «Эху» высказал председатель Президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», политолог Федор Лукьянов.

Ни Россия, ни США не имеют правовых механизмов, которые могут обеспечить процедуру референдума, — такое мнение в эфире «Эха» высказал публицист Юрий Сапрыкин.

Сапрыкин напомнил, что весной 2014-го года референдум в Донбассе уже проводился, но никаких полезных результатов это не принесло.