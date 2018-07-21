Российский боец смешанного стиля Муслим Салиханов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен получил уведомление о том, что одна из его проб оказалась положительной.

Салиханов – пятикратный чемпион мира по у-шу, он выступает в UFC с прошлого года. На данный момент у россиянина запланированных боев нет.