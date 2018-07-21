В Туапсе следователи не стали возбуждать дело по факту смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции
В Туапсе следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции. В апреле он попал в участок как подозреваемый по делу об изнасиловании. Там ему стало плохо, и он упал. Медики констатировали смерть. Как считают правозащитники, смерть журналиста могла иметь насильственный характер.
Ранее Рожков отбывал наказание в колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Правозащитный центр «Мемориал» называл его политзаключенным и считал, что журналист попал за решетку из-за конфликта с местной администрацией.
Комментарии7
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sadda 21 июля 2018 | 12:41
В полицейском государстве все сами умирают в полицейских участках.
danko1 21 июля 2018 | 12:42
Типичный случай смерти от "сердечной недостаточности", которых множество Практически ежедневно, но в новости не попадают.
Когда даже свидетеля по мелкой краже, полностью безрукого, нашли повешенным в кабинете следователя, то ничего не удивляет.
Фашистский режим и гестаповцы на его защите.
tuman13 21 июля 2018 | 13:05
danko1: """Фашистский режим и гестаповцы на его защите."""
А вы живы, и даже на свободе. И к вам даже ни разу не заглядывала полиция. Это как-то не очень вяжется с полицейским государством.
Зато вяжется другое: вы знаете, что вы можете срать на правительство, на президента, на органы правопорядка, на страну и ее народ - и вам за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. От этого вы и такая смелая.
politroller 21 июля 2018 | 13:08
danko1:
а ты, трус, только и можешь дрочить клаву, или начнешь действовать наконец?
между прочим, на тебя держат равнения многие молодые протестанцы
покажи пример или вали отсюда
ed10075 21 июля 2018 | 13:00
Ролик "Новой газеты" о ярославских палачах должен быть основанием для обязательного возбуждения уголовного дела по факту любой смерти в любом ОВД на территории России. При этом следствие должно исходить их презумпции виновности ментов.
tuman13 21 июля 2018 | 13:15
ed10075: По мнению "Новой газеты", "Эха", "Медузы", "Нового времени" следствие должно исходить о ПОЛНОЙ неподсудности по ЛЮБЫМ преступлениям любого правозащитника, террориста, либерала, и прочих борцунов, или тех, кого они посчитают таковыми.
mystar 21 июля 2018 | 13:27
tuman13: ПОЛНОЙ неподсудности по ЛЮБЫМ преступлениям
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Мемориалу и Ко уже пора предоставить полный список неприкасаемых агентов пятой колонны. Насколько жизнь облегчится сразу.