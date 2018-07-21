В Туапсе следователи не стали возбуждать дело по факту смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции

В Туапсе следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции. В апреле он попал в участок как подозреваемый по делу об изнасиловании. Там ему стало плохо, и он упал. Медики констатировали смерть. Как считают правозащитники, смерть журналиста могла иметь насильственный характер.

Ранее Рожков отбывал наказание в колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Правозащитный центр «Мемориал» называл его политзаключенным и считал, что журналист попал за решетку из-за конфликта с местной администрацией.