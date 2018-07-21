Суд арестовал первого замминистра экономики Челябинской области по делу о мошенничестве

Как считает следствие, Антон Бахаев мог содействовать похищению средств, которые были выделены на проведение прошлогоднего Российско-казахстанского форума в Челябинске. Адвокат попросил избрать для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с арестом, однако суд согласился с мнением следствия о том, что Бахаев может оказать давление на свидетелей по делу, работающих в министерстве экономики.