Суд арестовал первого замминистра экономики Челябинской области по делу о мошенничестве
Как считает следствие, Антон Бахаев мог содействовать похищению средств, которые были выделены на проведение прошлогоднего Российско-казахстанского форума в Челябинске. Адвокат попросил избрать для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с арестом, однако суд согласился с мнением следствия о том, что Бахаев может оказать давление на свидетелей по делу, работающих в министерстве экономики.
Комментарии6
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fazer22 21 июля 2018 | 12:38
Скрепы однако.
polsan 21 июля 2018 | 12:49
Каждый день, чиновников арестовывают за мошенничество и взятки а они всё воруют и воруют.
Не понимаешь политической ситуации.
Жизнь видишь из окна моего автомобиля.
25 баранов! Когда наш район...
не полностью рассчитался
с государством по шерсти.
А ты не путай свою личную шерсть
с государственной!
Я, товарищ Джабраил, сюда и поставлен,
чтобы блюсти государственные интересы.
"Кавказкая пленница"
ugiazov 21 июля 2018 | 12:50
Любого такого можно брать, и вести следствие. Дел найдётся много.
rampa 21 июля 2018 | 13:06
прямо жалко его. Это надо же так не повести. Воруют все чиновники, а арестовывают только некоторых. Интересно, как их выбирают из всего множества?
rampa 21 июля 2018 | 13:11
rampa: не повезти
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 13:18
Чем больше таких "министров", чем больше чиновников - тем больше вероятность коррупции. Развели на каждом месте по чинарику, который всё за всех решает. Решала покарябанный, он в школе еле на двойку натягивал, его жалели учителя, переводили кое-как из класса в класс, дебила недорезанного. А тут он - министр!