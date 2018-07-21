Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17
Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17. Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний.
Самолет был сбит в 2014-ом году на востоке Украины, предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован зенитной установкой «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к инциденту отрицает.
Комментарии29
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testmeter 21 июля 2018 | 12:39
"Москва свою причастность к инциденту отрицает" ///
А ведь если бы признали с самого начала (да мы, но это была ошибка), то могли бы отделаться извинениями и компенсациями семьям погибших. А теперь сами себя загнали в глухой угол, крысы плешивые
vladimirgornitsky 21 июля 2018 | 12:46
testmeter:
Не могли бы. Если бы признали, признали бы гораздо более серьезное преступление - военную агрессию против Украины. Боинг, конечно, ошибка, собирались украинский сбить. Но Бук-то там не по ошибке оказался. И нужно было бы объяснять, кто его туда отправил....
patrikk_1 21 июля 2018 | 12:48
Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17...
Это ловушка для Петро Порошенко?
banyi3 21 июля 2018 | 12:51
patrikk_1: Ну по идее так...)
raffal 21 июля 2018 | 13:16
banyi3: patrikk_1:
Это ловушка для Петро Порошенко?
Ну по идее так...)
_______________________________
Для кого "ловушка" это определит только суд. Международный суд (трибунал) не создан по вине России. Дело будет слушаться в окружном суде Гааги в открытом, состязательном процессе с участием сторон. А пока только highly likely (над чем оборжались малоискушённые в юриспруденции жлобята) виновна российская сторона. Потому, что только суд может снять это highly likely и провозгласить ВИНОВЕН. Только суд!
Озвучены далеко не все аргументы, тайна следствия. Суд исследует все аргументы сторон, уже в открытом слушании.
А пока следствие продолжается и близко к завершению.
fig__vvam__ 21 июля 2018 | 13:16
banyi3: Ага, это ловушка Порошенко для России
И она захлопнулась.
будет суд и судить будут тех кто сбил Боинг в Голландии.
Сколько же позора примет Россия из-за кучки мерзавцев.
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 12:48
testmeter: Ну, если бы они были такими честными, то тогда надо было признать свои преступления в деле Магницкого, при оккупации Россией Крыма, при оккупации Россией части Луганской и Донецкой областей, преступления при разворовывании бюджета РФ, преступления в Сирии - убийства мирных жителей путём бомбардировки жилых кварталов и многое другое. Честных там не было со времён.... оно.
detul 21 июля 2018 | 12:58
vladimirbelarus: Честных правителей не было нигде и никогда. Вообще, демократические традиции не подразумевают честность и ответственность.
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 13:20
detul: Бывает. И у меня есть доказательства. Прошу бездоказательно не встревать.
yuriykyvich 21 июля 2018 | 13:24
detul: //демократические традиции не подразумевают честность и ответственность.//
Извините, а как соотносятся "демократические традиции" и современная (путинская) Россия?
shlevet 21 июля 2018 | 13:10
testmeter: //...то могли бы отделаться извинениями и компенсациями семьям погибших...//
Тоже самое можно сказать и об Украине.
Но Украина никогда не отвечает за свои действия, даже за сбитый ими ракетой С-200 ТУ-154 в 2001 году
bono747 21 июля 2018 | 13:26
testmeter: Параша с нацистами скоро свалит из Рогуляндии к хозяину и вы признаете свою вину, каклы....Подожди не много, рогуляка)))
antimalin 21 июля 2018 | 12:43
Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17.
//////
На самого себя накатал.
Ведь виновными в катастрофе MH-17 являются Турчинов (бывший ИО президента Украины) и сам Порошенко.
Оба они - преступники, которые должны быть арестованы, и этапированы в Гаагу.
testmeter 21 июля 2018 | 12:53
antimalin: За ложные показания и попытку ввести следствие и суд в заблуждение вина преступников сильно усугубляется. Те, кто был непричастен, но пытается отмазать виновников сами становятся преступниками. Ты надеешься, что тебя эта дубинка обойдет стороной? Ну-ну...
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 12:58
antimalin: ага тож Турчинов про птичкопад написал а лайфньюз показал))
vvbetin 21 июля 2018 | 13:27
mordvinyka_zabiyka: ага тож Турчинов про птичкопад написал а лайфньюз показал))\\\ так предъявите обвинения гиркину - стрелкову .. официально.. И СУДИТЕ...
raffal 21 июля 2018 | 13:20
antimalin: Ведь виновными в катастрофе MH-17 являются...
_________________
Только суд назовёт виновного в своём вердикте! А пока продолжается следствие, которое близко к завершению.
Ваша версия, как и множество других, имеет место быть и может быть озвучена только вместе с highly likely, то есть с высокой вероятностью. А без этого highly likely провозгласить ВИНОВЕН, может только суд.
lager23 21 июля 2018 | 12:43
Самолет был сбит в 2014-ом году на востоке Украины, предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован...
///////
Нет, нет! На каналах ЦТ РФ в этот день какие-то восторженные "борцы за справедливость" говорили о "птичкопаде", не правда ли?
good_sadness 21 июля 2018 | 12:46
Ну что сказать тут
Уверен что Порошенко за этот Боинг пойдёт под суд!
antimalin 21 июля 2018 | 12:47
предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован зенитной установкой «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России.
////////
Фейкоследствие.
За 4 года ничего оно не смогло выявить и доказать.
Только белингкатило.
raffal 21 июля 2018 | 13:26
antimalin: Фейкоследствие.
За 4 года ничего оно не смогло выявить и доказать.
__________________
Тайна следствия! Озвучено далеко не всё и с оговоркой highly likely. В суде, уже в открытом процессе, будет поведено судебное следствие, которое исследует достоверны (или недостоверны) предъявленных доказательств, в состязательном процессе с участием сторон: обвинения и защиты.
serg4422 21 июля 2018 | 12:47
вряд ли кагал будет привлечен к ответственности,уж слишком у них сильны позиции.
timwlad79 21 июля 2018 | 12:49
Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17. Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний.
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Заказчик и вор пытаются осудить обкраденного.
Ну это деяние из 1990тых когда либералы всеми силами пытались отмыться от тотального разворовывания страны и людей историческими профанациями и бездействием тех кого они коррумпировали чтобы не мешали разворовывать.
Ну тут как говаривал Черчиль-Демократия всему голова.
Посмотрим на чьей стороне в этот раз будет большинство.
Но что то подсказывает сталинизм христианской демократии уже создал большинство чтобы добивать гитлеризм жидобандеровцев в их логове.
eniro 21 июля 2018 | 13:15
timwlad79: Сталинизм христианской демократии? Кто этот гений? У меня пропадают все комплексы!
detul 21 июля 2018 | 13:00
То есть четыре года украинские власти этому сопротивлялись??
zibex 21 июля 2018 | 13:02
Кремлевской хунте по-любому придется ответить
nefanat_il 21 июля 2018 | 13:13
Петля на шее фашистского режима Кремля потихоньку затягивается все туже и туже.
vvbetin 21 июля 2018 | 13:21
Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17.\\\\
видимо виновные это сержант иванов с лейтенантом ивановым... из курска...те которые голосом сотрудников сбу говорили по телефону захарову что бук из россии уже прибыл в донбасс
и направляется сбивать малазийский боинг... СОБСТВЕННО ДРУГИХ ТО ВИНОВНЫХ НЕТ...
\\\\ Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами \\\да куда уже теснее... ложь и фейк уже давно поделили между верхушкой украины и нидерладов .. и впрямую предали память своих убитых бандеровцами граждан даже тем что простили бандеровцам то что они направили боинг в зону военных действий ...
bono747 21 июля 2018 | 13:29
Боинг сбили рогули..это ясно , как день. Но их национальная черта не позволяет быть мужчинами и признаться в этом