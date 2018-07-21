Соединенные Штаты отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе...

Как написала в Твиттере представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, его проведение было бы нелегитимным. По данным Блумберг, предложение провести референдум о самоопределении в Донбассе высказал Владимир Путин на переговорах с Дональдом Трампом.

При этом, как утверждается, глава Белого дома взял время на размышления и попросил не предавать огласке этот разговор.