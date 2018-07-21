Соединенные Штаты отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе
Как написала в Твиттере представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, его проведение было бы нелегитимным. По данным Блумберг, предложение провести референдум о самоопределении в Донбассе высказал Владимир Путин на переговорах с Дональдом Трампом.
При этом, как утверждается, глава Белого дома взял время на размышления и попросил не предавать огласке этот разговор.
Комментарии30
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vladislav 21 июля 2018 | 12:38
А может провести референдум в Карелии, в Калининградской области? Думаю, там многие бы захотели вернуться "в родную гавань". Вместе с территориями.
shicotus_live 21 июля 2018 | 12:41
Американцы молодцы)) сами рассказали про референдум. сами же его осудили)) тихо сам с собою, левою рукою))
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 12:42
shicotus_live:- мало ли что в бреду наговорил рыжий
patrikk_1 21 июля 2018 | 12:45
Соединенные Штаты отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе...
Референдумы - это для европейцев и американцев, для граждан цивилизованных стран, а для жителей республик бывшего СССР, нужна хорошая крепкая палка в виде "Джавелинов" и огнестрельных винтовок.
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 12:50
patrikk_1:- огнестрельных винтовок.
для рашки -бухла побольше, да 1 канал на закуску
r88w556xl4 21 июля 2018 | 12:50
Закономерно, ни США, ни ЕС, ни тем более Украине не выгодно мирное урегулирование конфликта на Донбассе, пока там льётся кровь, можно в этом обвинять Россию, культивируя образ врага.
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 12:54
r88w556xl4: как можно из России культивировать образ врага если России нет с 1917 года??))
то как культивировать сыр как вредный продукт поедая сырный суррогат из пальмы))
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 13:11
r88w556xl4: донбаская волость -да забирайте , с пьянью ,сранью , закрывайте страну и живите в своем гадюшнике
tuman13 21 июля 2018 | 13:20
mordechay_blinchikof: Так эта , по-вашему, пьянь гоняла ВСУ и Добробаты, как вшивых по бане.
drgonish 21 июля 2018 | 12:58
patrikk_1:
[Референдумы - это для европейцев и американцев]
Да полно. В США референдумы проводят только по мелочевке, типа браков между геями. По серьезным вопросам там референдумов никогда не проводили и не будут.
politroller 21 июля 2018 | 12:58
они лучше вооружения поставят в 404
banyi3 21 июля 2018 | 13:03
shicotus_live: Правою рукою , до мозолей )))
vladimirgornitsky 21 июля 2018 | 12:49
vladislav:
Можно, конечно. Но для этого туда надо предварительно запустить, соответственно, финских или немецких "вежливых людей", которые организовали бы референдум. А Финляндия и Германия вряд ли согласятся.
testmeter 21 июля 2018 | 13:01
vladimirgornitsky: Есть и другие способы. Конец СССР помните? Зеленых человечков не было, а референдумы о независимости прошли почти во всех бывших республиках. И никто об этом ни разу не жалеет. Это нормальный процесс распада авторитарных империй. Россия выводов никаких не делает - она может существовать только в виде тюрьмы народов. Чем дольше этот Мордоръ просуществует, тем хуже - процессы распада будут сопровождаться болью и кровью
tuman13 21 июля 2018 | 13:28
testmeter: Вот скажи это: как же так - в свободых европах малочисленных народов практически не сохранилось, а в "тюрьме народов" они все живы и здоровы. И языки существуют, и культура? Да, и взгляни на "демократическую" Украину, выбравшую "европейский путь развития". Языки запрещают, культуру запрещают. Построен курс на полную украинизацию населения. Ведь из-за этого Донбасс восстал, и Крым отделился.
boldu1n 21 июля 2018 | 12:55
vladislav: А может провести референдум в Карелии, в Калининградской области?
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Нема у тебя силёнок проводить. Ты лучше сарай иди почисти.
drgonish 21 июля 2018 | 13:15
vladislav:
А для прикола, почему бы и нет? Немцев же постепенно депортировали из Калининграда в Германию. И проголосовавших интеллектуалов из Калиниграда депортируют в "родную гавань". А Владик из Уренгоя будет оплачивать их расселение из своего кармана.
politroller 21 июля 2018 | 13:16
vladislav: >>> Думаю, там многие бы захотели вернуться "в родную гавань".
вы не понимаете, а местные жители понимают:
германия, как и финка, не отказалась бы от территорий
но русские им там не нужны
ivan14 21 июля 2018 | 12:39
При Обаме и Хилари Путин побоялся бы такое предлогать
luger_max_otto 21 июля 2018 | 12:39
Вполне логично: представьте себе попытку пробить международное признание толковища в банде грабителей и убийц, вся особенность которых- в том, что они захватили кусок территории одного государства при разнообразной поддержке соседнего диктаторского режима.
politroller 21 июля 2018 | 13:20
luger_max_otto:
неверная аналогия с бандой
тут скорее жена сбежала от неадекватного мужа-фашиста
ed10075 21 июля 2018 | 12:46
Предложение двум странам (США и России) провести референдум на территории третьей страны (Украины), является запредельным хамством и демонстрацией презрения к Украине. А то, что Трамп не сразу ответил отказом, а взял паузу, свидетельствует о его несостоятельности и как политика и просто как грамотного человека.
antimalin 21 июля 2018 | 12:58
ed10075: Предложение двум странам (США и России) провести референдум на территории третьей страны (Украины), является запредельным хамством и демонстрацией презрения к Украине.
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Украина - вассал США.
Она была всегда под кем-то.
Поэтому ее мнение никого не интересует.
Сюзерены (глобальные игроки) договорятся, как поступить с этой колонией.
politroller 21 июля 2018 | 13:03
ed10075:
донбас украинской власти не нужен
думаю вы не будете отрицать этот очевидный факт
antimalin 21 июля 2018 | 12:52
Как написала в Твиттере представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, его проведение было бы нелегитимным.
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А вооруженный госпереворот в Киеве за 5 млрд $ + печеньки/пирожки госдепа не был нелегитимным?
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 13:00
antimalin:- вот скажи, сидишь в Германии, что тебе далась Украина? конкуренты?
может все просто, ты -обычный ХОЛУЙ ИЗ ОЛЬГИНО!
drgonish 21 июля 2018 | 13:01
{Соединенные Штаты отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе}
Как это неожиданно. Штатам нужна помойка для хим. отходов, а они про какой-то референдум....
eduard53 21 июля 2018 | 13:01
После того, что кремлегэбист сделал с конституцией и др. законодательством, в т.ч.
с выборами и референдумом, ему бы лучше помалкивать о последнем: настоящие референдумы проводят не тогда, когда их захочет-разрешит левая нога самозванца ...
vblack 21 июля 2018 | 13:02
Уже сам Трамп попросил время на подумать... А что будет дальше?
olgkiev 21 июля 2018 | 13:04
Вот так вот , Путин из-зо всех сил за мир во всем мире, а злобные буржуины против.