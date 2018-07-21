Эксперт: Референдум в Донбассе невозможен из-за позиции Украины, которая не считает это внутренней проблемой

Референдум в Донбассе невозможен из-за позиции Украины, которая не считает это внутренней проблемой и винит во всем Россию. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», политолог Федор Лукьянов.

«Мы не знаем, что конкретно предлагал Владимир Путин Дональду Трампу в разговоре о возможном проведении референдума в Донбассе. Но как бы там ни было, это не имело шансов изначально. Референдум стал бы фактическим признанием Украины в том, что проблема носит внутренний характер, и ее надо решать с помощью изменения федеративного устройства или статуса Луганской и Донецкой областей», — отметил эксперт.

При этом Ф.Лукьянов напомнил, что официальная позиция Украины заключается в том, что «никакой внутренней проблемы нет, а есть проблема российского вмешательства и даже оккупации».

«Представить себе какие-то механизмы, которые бы обеспечили процедуру, признанную всеми сторонами, невозможно. Соответственно, разговаривать тут не о чем», — заключил политолог.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина о референдуме в Донбассе, поскольку в Америке уверены, что голосование на территории, не подконтрольной Киеву, не будет легитимным.

Администрация США также не поддержала эту идею. Вашингтон считает, что для урегулирования конфликта достаточно минских договоренностей.