Эксперт: Референдум в Донбассе невозможен из-за позиции Украины, которая не считает это внутренней проблемой
Референдум в Донбассе невозможен из-за позиции Украины, которая не считает это внутренней проблемой и винит во всем Россию. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», политолог Федор Лукьянов.
«Мы не знаем, что конкретно предлагал Владимир Путин Дональду Трампу в разговоре о возможном проведении референдума в Донбассе. Но как бы там ни было, это не имело шансов изначально. Референдум стал бы фактическим признанием Украины в том, что проблема носит внутренний характер, и ее надо решать с помощью изменения федеративного устройства или статуса Луганской и Донецкой областей», — отметил эксперт.
При этом Ф.Лукьянов напомнил, что официальная позиция Украины заключается в том, что «никакой внутренней проблемы нет, а есть проблема российского вмешательства и даже оккупации».
«Представить себе какие-то механизмы, которые бы обеспечили процедуру, признанную всеми сторонами, невозможно. Соответственно, разговаривать тут не о чем», — заключил политолог.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина о референдуме в Донбассе, поскольку в Америке уверены, что голосование на территории, не подконтрольной Киеву, не будет легитимным.
Администрация США также не поддержала эту идею. Вашингтон считает, что для урегулирования конфликта достаточно минских договоренностей.
Комментарии22
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banyi3 21 июля 2018 | 12:28
Всё это бла, бла, бла..! Проведут они референдум , отделятся, и усё.. Весь мир утрётся и будет пукать в небо) А что сделает, если туда РФ базы введёт? ) Санкции? Порицания?
glotze7 21 июля 2018 | 12:33
banyi3: Этож какие таблетки ты принимаешь дядя? Или с утра боярышника хряпнул?
banyi3 21 июля 2018 | 12:55
glotze7: И таблетки и боярышник, всё хряпнул) Ты , уважаемый ответ на мой тупой вопрос не дал )))
danko1 21 июля 2018 | 12:33
Референдум в Донбассе невозможен, как был и противозаконен в Крыму, из-за Конституции Украины, по которой он должен проводиться, где данный референдум на отдельно взятой территории нельзя проводить.
У нас Путин сразу после аннексии Крыма ввел уголовную статью о сепаратизме, по которой уже людей реально судят даже за шутливое предложение в интернете провести референдум о присоединении Карелии к Финляндии.
Путина за такое предложение провести референдум в Донбассе судить надо не только по его же закону о сепаратизме, но и за вмешательство в дела другого государства.
tuman13 21 июля 2018 | 12:55
danko1: Почему невозможен? Все возможно. Косово вообще отделили БЕЗ РЕФЕРЕНДУМА. И все на западе считают это лигитимным. Хотя 90% сербов в Косово просто вырезали.
А что там думает по референдуму Порошенко - он кроме ля-ля привел хоть одно доказательство присутствия российских войск на Донбассе? И ни одна .... не хочет ехать на Донбасс с проверкой, хотя их приглашали, и гарантировали всеобщий доступ и безопасность. Зачем? Ведь из Киева проще огульно обвинять. А приедут - надо констатировать отсутствие.
Теперь по поводу вмешательства во внутренние дела государства: мадама - вы совсем ку-ку? Исходя из ваших слов ЛЮБОЕ пожелание или преложение другому государству является вмешательством? Вы в своей ненависти к России совсем мозги посадили.
compare 21 июля 2018 | 13:10
tuman13: скажите,вы лично,готовы тогда из своего кармана отдать,процентов двадцать-тридцать годового дохода,на содержание этой территории,полной халявщиков?
nick_grinevitsky 21 июля 2018 | 13:18
danko1:
//Референдум в Донбассе невозможен, как был и противозаконен в Крыму, из-за Конституции Украины, по которой он должен проводиться, где данный референдум на отдельно взятой территории нельзя проводить.//
Добрый день! Не совсем так, коллега по сайту, если сравнивать восточные области Украины и Крым.
1. Крым стал автономией решением ВС УССР в феврале 1991 в нарушение действовавшего законодательства СССР.
2. Появление автономии в составе союзной республики требовало при подтверждении принятого Акта о независимости (24.08.1991) проведение не только общего референдума (состоялся 01.12.1991 и был совмещён с президентскими выборами), но и отдельного в автономии. Закон СССР, регулирующий вопросы выхода союзной республики из его состава, предоставлял право автономиям путём таких референдумов решить их будущее: быть с новыми независимыми государствами, остаться в составе СССР или стать субъектами права. Здесь важны, с точки зрения права, не результаты, а сам факт соблюдения или несоблюдения Закона.
3. Конституция Украины, в которой записана унитарность государства (как это совместить унитарность с наличием автономии - отдельная тема) , принята только в июле 1996г. Ранее, в 1994 г., Крым реализовал своё право - Республика Крым и первый (единственный) президент, Юрий Мешков. Существовала, не отделяя себя от Украины, до марта 1995 г, когда Киев силовым путём сверг президента республики и вернул полуострову статус автономии, отобрав у граждан, проживавших в городе-герое Севастополе право избирать главу (единственный город в Украине на долгие годы, в 2013 г. такой "подарок" сделал киевлянам президент Янукович).
pontifig 21 июля 2018 | 12:34
banyi3: и Заживут,плять...правда ?
compare 21 июля 2018 | 13:07
banyi3: и здесь ты ошибаешься,пртнка...
cattt 21 июля 2018 | 12:28
Референдум, на территории захваченной врагом не допустим..
motobrother 21 июля 2018 | 12:37
cattt:
А у кого "враг", захвативший территорию, должен испросить разрешение? У побеждённых что ли?
parasuk_ 21 июля 2018 | 12:45
cattt: вы и с саур-могилы обещали не убегать :)
j_hasan 21 июля 2018 | 12:33
Вот когда Украина будет контролировать всю границу между лугандоном и Россией, тогда это станет внутренней проблемой Украины и, я уверен, тогда эта проблемы быстро рассосется...
banyi3 21 июля 2018 | 12:57
j_hasan: Абсолютно согласен, но когда ? )))
tuman13 21 июля 2018 | 12:59
j_hasan: Вот когда Украина выполнит Минские соглашения, вот тогда и проблема рассасётся. Но вся проблема в том , что Украина НЕ ЖЕЛАЕТ их выполнять. Одно только виляние Порошенко чего стоит. Плюс полное нежелание идти на разговор с Донбассом.
motobrother 21 июля 2018 | 12:39
" «Представить себе какие-то механизмы, которые бы обеспечили процедуру, признанную всеми сторонами, невозможно. Соответственно, разговаривать тут не о чем», — заключил политолог. "
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Представьте себе Косово и все механизмы встанут на место. И весь разговор.
cite 21 июля 2018 | 12:43
Неправительственной организации? Типа лижет путину минуя правительство?
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 12:55
Если не имело шансов изначально, то зачем путя это говорил? Дайте ему уже справку, что он невменяем. Говорит бессмысленные вещи и называет это геополитикой. Прынц пенсии.
banyi3 21 июля 2018 | 13:00
vladimirbelarus: Дурашка, ВВП никогда просто так ничего не говорит ))) Всё очень просто, решение принято, США , естественно, формально против, но всем плевать )
vblack 21 июля 2018 | 12:59
Так все кроме России считают
zemljanka 21 июля 2018 | 13:00
Гибнут люди.
Всем плевать.
Ублюдки янукович и путин развязали бесконечную войну.
zibex 21 июля 2018 | 13:04
Можно провести всеукраинский референдум, думаю, кремлевский карлик будет не против.