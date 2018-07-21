Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» определится абсолютный Чемпион мира в первом тяжелом весе
Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» определится абсолютный Чемпион мира в первом тяжелом весе. На ринг выйдут россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
Многие считают предстоящий поединок главным событием в мире бокса в нынешнем году. И тут нет преувеличения. В объединительном бою за титул абсолютного Чемпиона мира сойдутся равные по силе противники — Чемпион по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и обладатель поясов WBC и WBO украинец Александр Усик. Даже на церемонии взвешивания соперники показали абсолютно равный результат — 89,9 кг.
По мнению специалистов, Усик – сторонник старой, игровой школы бокса. В то время, как Гассиев акцентирован на точечные мощные попадания. Россиянину не рекомендуют доводить дело да 12-го раунда, а сделать ставку на нокаут.
Трансляцию финального боя Всемирной Суперсерии с 21-го часа будет вести телеканал МАТЧ ТВ.
Комментарии6
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banyi3 21 июля 2018 | 12:11
Плевать на политику, но бокс я люблю! Поставил на Усика, но может ошибся...Если его Гассиев в первых раундах не выбьет.
djuga 21 июля 2018 | 12:15
banyi3: Плевать на политику
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Абсолютно согласен! Мне манера Усика тоже больше нравится, но победы достойны оба, поэтому пусть победит сильнейший на сегодня.
banyi3 21 июля 2018 | 12:21
djuga: Скажу проще - победит либо грубая сила, либо мастерство!
alexisgross072018 21 июля 2018 | 12:19
banyi3: Вот насколько измельчали потомки купца Калашникова ;)) Выставить в качестве призового бойца - басурманина ;))
motobrother 21 июля 2018 | 12:47
alexisgross072018:
1. Осетия - часть России, в которой молодёжь не бухает, а занимается спортом.
2. Не плохо бы и русским пацанчикам заняться.
motobrother 21 июля 2018 | 12:42
banyi3:
Ошибся.