Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» определится абсолютный Чемпион мира в первом тяжелом весе. На ринг выйдут россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

Многие считают предстоящий поединок главным событием в мире бокса в нынешнем году. И тут нет преувеличения. В объединительном бою за титул абсолютного Чемпиона мира сойдутся равные по силе противники — Чемпион по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев и обладатель поясов WBC и WBO украинец Александр Усик. Даже на церемонии взвешивания соперники показали абсолютно равный результат — 89,9 кг.

По мнению специалистов, Усик – сторонник старой, игровой школы бокса. В то время, как Гассиев акцентирован на точечные мощные попадания. Россиянину не рекомендуют доводить дело да 12-го раунда, а сделать ставку на нокаут.

Трансляцию финального боя Всемирной Суперсерии с 21-го часа будет вести телеканал МАТЧ ТВ.