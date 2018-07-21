США и Евросоюз заподозрили Иран в подготовке масштабных хакерских атак
США и Евросоюз заподозрили Иран в подготовке масштабных хакерских атак. Затронуть они могут инфраструктуру Соединенных штатов, Евросоюза и стран Ближнего Востока.
Главной целью кибератак Ирана станут электросети, гидроэлектростанции и предприятия, чья работа серьезно оснащена технически, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США. По их данным, у хакеров из Ирана уже все готово для проведения кибератак, однако это не значит, что они начнут действовать в ближайшее время. В Тегеране полагают, что Вашингтон может использовать свои подозрения как повод для начала собственных хакерских атак против Ирана.
По словам пресс-секретаря постоянного представительства Ирана при ООН Алирезы Мирусефи, киберактивность его страны необходима для защиты, а намерений нападать нет. Несмотря на эти заявления, Вашингтон готовится к отражению любых нападений в киберпространстве. О возможных угрозах Соединенные штаты предупредили союзников.
В марте США ввели санкции против нескольких граждан Ирана, которых подозревают в осуществлении кибератак в последние годы.
Комментарии1
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polsan 21 июля 2018 | 12:15
Иранцы врут им верить нельзя!