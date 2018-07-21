Премьер Дмитрий Медведев проехал по Петрозаводску в кортеже из 20 автомобилей

Как сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит», таким образом он прибыл в правительство Карелии.

Местные жители были вынуждены ждать, пока кортеж проедет по городу – для правительственных автомобилей были перекрыты улицы, остановили троллейбусы и автобусы, а пешеходам не разрешили переходить дорогу.