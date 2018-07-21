Премьер Дмитрий Медведев проехал по Петрозаводску в кортеже из 20 автомобилей
Как сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит», таким образом он прибыл в правительство Карелии.
Местные жители были вынуждены ждать, пока кортеж проедет по городу – для правительственных автомобилей были перекрыты улицы, остановили троллейбусы и автобусы, а пешеходам не разрешили переходить дорогу.
Комментарии20
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pontifig 21 июля 2018 | 12:08
горжусь чета плять
zemljanka 21 июля 2018 | 12:50
1.57
danko1 21 июля 2018 | 12:10
Нормальному человеку не надо внешних атрибутов для возвеличивания.
Ну а тем, кто из грязи в князи, но ничтожеством и остался, надо дворцов побольше и кортежи подлиннее.
gencek 21 июля 2018 | 12:33
danko1:
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало ...
Интересно кортеж до Петрозаводска своим ходом ехал , Медведева то выпускали наверное по нужде сходить ?
archibald_dandy_esquire 21 июля 2018 | 12:38
gencek: " Медведева то выпускали наверное по нужде сходить ? "
у него в каждом авто платиновая "утка" (не та, что в домике, а типа больничной) - так и ходит по малой и большой нужде, не выходя из броневика - снаружи страшно - там пятые колонны, агенты ЦРУ, Ми-6 и сигуранца
drtomsky 21 июля 2018 | 12:15
А что так мало? Не уважают?
gencek 21 июля 2018 | 12:15
Димон счастлив , это вам не в правительстве сидеть и губы надувать с умным видом ...
Надеюсь мотоциклеты с мигалками , вертолет в воздухе тоже были , чтоб все по-настоящему , как у Вовы.
vlastimil_popogrebski 21 июля 2018 | 12:25
gencek: это вам не убогий Сталин какой-нибудь с жалким кортежем в полторы калеки
puteshestvennik 21 июля 2018 | 12:46
vlastimil_popogrebski: Ну почему же вспомните Слуцкого "Бог ехал в пяти машинах...". Для того времени то же что 20 сейчас.
ruderpost 21 июля 2018 | 13:12
puteshestvennik: у Сталина в кортеже было три машины. а что за ЧМО слуцкий?
serg2010 21 июля 2018 | 12:16
Люди "ждали" с цветами и флагами... Не так часто их помещают большие гости, поэтому для зрелищности и машин сопровождения много... Помню, Брежнев посещал Узбекистан, так на всех программах висела 30 минут табличка "Визит Брежнева...", а потом там этот писатель Рашидов с ним встречался.
ngilmutdinov 21 июля 2018 | 12:22
Уточка в какой машине ехала?
galina6837 21 июля 2018 | 12:29
Забавно Россия вошла в 21 век...)) Возвратом к феодализму с элементами пещерного быта...
У карликов не хватает ума руководить прогрессивной демократической страной. Понимаю, это сложно и задача не для каждого лидера. У этих клоунов способностей хватает только на уровень папуасов.
piter_ug 21 июля 2018 | 12:29
Как захватчики по оккупированной местности.
galina6837 21 июля 2018 | 12:32
чем меньше уважения народа, тем многочисленней охрана и свита
lager23 21 июля 2018 | 12:34
Этот дармоед за последние 18 лет обошёлся России в копеечку, как и его начальник — кремлепут!
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 12:44
Принц Пенсии на верблюдах в караване.
victoria2266 21 июля 2018 | 12:48
Задолбал тоже
andetag 21 июля 2018 | 13:03
разойдись народ, гопники едут!
ruderpost 21 июля 2018 | 13:10
ехали медведи на велосипеде..... чуковский