«Русал» обратилась к Минфину США с предложениями о снятии санкций с российской компании
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина. Министр финансов не стал вдаваться в подробности, но отметил, что такой сценарий возможен. Наша цель – не состоит в том, чтобы убрать «Русал» из бизнеса – сказал Мнучин.
Российский алюминиевый гигант вместе с другими компаниями Олега Дерипаски попал под американские санкции в начале апреля. Одним из условий снятия ограничений Минфин США называл снижение доли миллиардера в активах компании.
Комментарии8
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testmeter 21 июля 2018 | 12:09
А с предложениями провести референдум на Аляске и в Калифорнии «Русал» пока не обращался?
boldu1n 21 июля 2018 | 12:18
testmeter: Каклы негодують...
testmeter 21 июля 2018 | 12:12
«Русал» (расшифровывается как российский алкоголик) - это наша скрепа. Выпьем за него!
archibald_dandy_esquire 21 июля 2018 | 12:31
testmeter:
Русал - это русалка мужского пола, то есть, дерипаски и приходьки - они завлекают проституток, обещая заплатить, а потом подают на них в "мойсуд", чтобы те оплатили их русаловые забавы - жадны и чванливы
galina6837 21 июля 2018 | 12:21
как же так? Русал стал русофобом? Снятие санкций - это же подрыв экономики России...
Ведь всем известно, что санкции нам на пользу.
hz6691 21 июля 2018 | 12:31
Один из кошельков власти пошел на поклон врагам отечества.
vladimirbelarus 21 июля 2018 | 12:53
Сдулся "россиянин", его нагнули, он заплакал и пошёл жаловаться. Это, сука, тебе не бизнес у Ходора отнимать. Тут тебе дадут по сусалам, ссаными тряпками выгонят из приличного общества.
ymnikymnik 21 июля 2018 | 12:58
Доналд Трамп : я подписал указ об отмене санкции с российских предприятий и минфин США будет компенсироватьвсе все убытки за время санкции с 2014 и Америка приносит извинение