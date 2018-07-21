Директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку на фоне возбужденного дела о госизмене
Директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку на фоне возбужденного дела о госизмене. По некоторым данным, он может стать одним из фигурантов расследования наряду с сотрудниками ЦНИИМАШ.
Дмитрий Пайсон находится в отпуске до начала августа, и только после этого покинет свою должность, сообщили в пресс-службе аналитического центра госкорпорации «Роскосмос». В офисе директора, по данным «Коммерсанта», накануне были проведены обыски по делу о госизмене. Как пишет газета, в ФСБ предполагают, что Пайсон мог быть знаком с подозреваемыми в совершении преступления сотрудниками ЦНИИМАШа. При этом статус Пайсона в расследовании не определен.
Источник «Интерфакса»» утверждает, что главе аналитического центра «Роскосмоса» пока не предъявлены обвинения. Другой источник агентства рассказал, что он находится в Москве и может стать ценным свидетелем. Сам Пайсон отказался от комментариев. Напомним, как накануне писал «Коммерсантъ», ФСБ проверяет десять сотрудников ЦНИИМАШа на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. По данным газеты, из России утекли результаты гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».
Тем временем источник «Интерфакса» сообщает, что правооохранительные органы могли допросить и задержать нескольких сотрудников ЦНИИМАШа. Дмитрий Пайсон, по словам собеседника агентства, остается на свободе.
Комментарии12
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cite 21 июля 2018 | 12:10
Здравствуй, родной 37-ой год, как же мы по тебе соскучились!))
serg4422 21 июля 2018 | 12:54
cite: да...дураков в России,слава Богу,лет на сто припасено.
cite 21 июля 2018 | 13:03
serg4422: Не обижайте фсбешников!))
eniro 21 июля 2018 | 12:11
Если вы считаете, что хуже уже быть не может, значит, у вас проблемы с воображением.
drtomsky 21 июля 2018 | 12:13
Мундиаль закончился, теперь за врагов народа можно взяться. Скоро они тоннели из Питер в Лондон начнут копать, чтобы нагадить нашему горячо любимому вождю. Задавить либерастов и сочувствующих и будет оставшимся счастье.
Огорчает только одно: при предыдущем отце народов маховик репрессий не останавливался до тех пор, пока он не сдох в луже собственной мочи. Хотим и можем повторить?
cattt 21 июля 2018 | 12:26
Этот директор не достаточно хорошо рассчитывает траекторию спутников бороздящих просторы Тихого океана.
lavskii 21 июля 2018 | 12:22
Всё похоже на часть грандиозной операцию по дизинформации Запада, США, да вообще человечества.
lager23 21 июля 2018 | 12:26
На 19 году путинизма Роскосмос превратился в шпионское гнездо!
Что же это творится, товарищи?
gencek 21 июля 2018 | 12:27
Что значит заявление об уходе ?
Сначала чистосердечное признание в подвалах Лубянки что был американским шпионом, явки, пароли - ну а потом десять лет расстрела с конфискацией.
Бей жидов - спасай Россию !
kazlevich1949 21 июля 2018 | 12:28
Такое чувство, что следующим назначением у Рогозина от наших "Трёх Толстяков" будет Президент России!?
puteshestvennik 21 июля 2018 | 12:35
Я смутно догадываюсь в чем суть обвинения особенно с участием директора аналитического центра - они посмели раскрыть страшную тайну - как на самом деле обстоит дело с разработкой ядерного двигателя и прочих Сарматов с Кинжалами. Причем не американцам они и так в курсе у них спутники есть.
serg4422 21 июля 2018 | 12:52
фамилия у него какая-то подозрительная...