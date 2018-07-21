Директор аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку на фоне возбужденного дела о госизмене. По некоторым данным, он может стать одним из фигурантов расследования наряду с сотрудниками ЦНИИМАШ.

Дмитрий Пайсон находится в отпуске до начала августа, и только после этого покинет свою должность, сообщили в пресс-службе аналитического центра госкорпорации «Роскосмос». В офисе директора, по данным «Коммерсанта», накануне были проведены обыски по делу о госизмене. Как пишет газета, в ФСБ предполагают, что Пайсон мог быть знаком с подозреваемыми в совершении преступления сотрудниками ЦНИИМАШа. При этом статус Пайсона в расследовании не определен.

Источник «Интерфакса»» утверждает, что главе аналитического центра «Роскосмоса» пока не предъявлены обвинения. Другой источник агентства рассказал, что он находится в Москве и может стать ценным свидетелем. Сам Пайсон отказался от комментариев. Напомним, как накануне писал «Коммерсантъ», ФСБ проверяет десять сотрудников ЦНИИМАШа на предмет сотрудничества с западными спецслужбами. По данным газеты, из России утекли результаты гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».

Тем временем источник «Интерфакса» сообщает, что правооохранительные органы могли допросить и задержать нескольких сотрудников ЦНИИМАШа. Дмитрий Пайсон, по словам собеседника агентства, остается на свободе.