Режиссера «Стражей Галактики 3» уволили из-за старых постов в Твиттере про изнасилование и Холокост
Режиссера «Стражей Галактики 3» уволили из-за старых постов в Твиттере про изнасилование и Холокост. Внимание к ним привлек американский ультраправый писатель Майк Сернович. В 2008-2011 годах режиссер Джеймс Ганн шутил в Твиттере о СПИДе, ЛГБТ-сообществах и избиении детей. По словам кинодеятеля, много лет назад он хотел провоцировать и привлекать внимание, но теперь стал другим человеком.
Телеканал Фокс Ньюс считает, что критику в адрес режиссера могли спровоцировать сторонники американского президента из-за того, что он нелестно отзывался о Дональде Трампе.
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