В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося паводка. Власти прогнозируют повышение уровня воды в реках.

От ливней пострадала почти тысяча жителей Забайкальского края – там дожди затопили жилые дома, приусадебные участки, мосты и дороги. На месте ведутся ремонтные работы.