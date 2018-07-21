В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося паводка
В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося паводка. Власти прогнозируют повышение уровня воды в реках.
От ливней пострадала почти тысяча жителей Забайкальского края – там дожди затопили жилые дома, приусадебные участки, мосты и дороги. На месте ведутся ремонтные работы.
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