Житель Адыгеи застрелил трех человек, в том числе свою дочь и бывшую жену, а затем покончил с собой
Житель Адыгеи застрелил трех человек, в том числе свою дочь и бывшую жену, а затем покончил с собой. Это случилось минувшим вечером. Сначала подозреваемый был объявлен в розыск, но позже выяснилось, о том, что он совершил суицид.
На месте работают следователи.
Комментарии7
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pravdatut 21 июля 2018 | 11:39
Таких много в РФ.
polsan 21 июля 2018 | 11:41
pravdatut: такие есть везде
hrenvam 21 июля 2018 | 11:44
pravdatut: Ни один не дожил до пенсии...
alaniron 21 июля 2018 | 11:44
pravdatut: Почти ежедневные истории в граде сияющем на холме вам конечно не интересны.
kir_pich_101 21 июля 2018 | 11:42
Выходные в Мордоре начались...
zemljanka 21 июля 2018 | 11:42
Соболезнования родным.
ura_123 21 июля 2018 | 11:46
А чё там у пендосов?