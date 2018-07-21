Житель Адыгеи застрелил трех человек, в том числе свою дочь и бывшую жену, а затем покончил с собой. Это случилось минувшим вечером. Сначала подозреваемый был объявлен в розыск, но позже выяснилось, о том, что он совершил суицид.

На месте работают следователи.