Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на нарушение границы
Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на нарушение границы. Ранее Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа после серии взаимных обстрелов. Об этом пишет газета Йерусалем Пост. Накануне израильские военные несколько часов бомбили анклав в ответ на гибель своего солдата, попавшего на границу под снайперский огонь.
Палестинцы ограничились запуском трех ракет, две из которых были перехвачены установками ПРО. Жертвами израильских ударов стали, по меньшей мере, трое жителей сектора Газа. По данным военных, они принадлежали к вооруженным формированиям ХАМАС.
Комментарии3
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serg4422 21 июля 2018 | 11:41
уже из танков по детям стреляют.где мировая общественность? где СМИ?почему тишина?
patrikk_1 21 июля 2018 | 11:42
Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на нарушение границы...
Украинцы ведут переговоры о продаже "Джавелинов" ХАМАСу.
taglit 21 июля 2018 | 11:46
serg4422: В субботу, 21 июля, утром, группа арабов попыталась проникнуть на израильскую территорию, преодолев забор безопасности. В ответ на эту провокацию танк ЦАХАЛа атаковал позицию ХАМАСа в северной части сектора Газы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Накануне вечером израильские ВВС, танки и артиллерия атаковали около 60 объектов террористов в секторе Газы. В общей сложности, были уничтожены пять штабов "Бригад Изаддина аль-Касама".
В южной части сектора атакованы 25 целей. Был уничтожен штаб "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в Хан-Юнисе, на юге сектора. Среди других целей: командные и контрольно пропускные пункты, база беспилотных аппаратов, база ПВО ХАМАСа, завод по производству компонентов для подземных туннелей.
В северной части сектора были атакованы не менее 15 террористических объектов, в том числе объекты "Бригады Зайтун", одного из подразделений ХАМАСа. В частности, была уничтожена штаб-квартира боевиков, склады оружия и боеприпасов, тренировочные площадки, наблюдательные пункты, офисные помещения и другие объекты террористической инфраструктуры.
Минздрав Газы сообщал, что в результате действий ВВС ЦАХАЛа были убиты четверо жителей сектора, около 120 получили ранения. Представители боевого крыла ХАМАСа, "Бригад Изаддина аль-Касама", заявили, что трое убитых являлись боевиками этой группировки.