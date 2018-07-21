Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в ответ на нарушение границы. Ранее Израиль и ХАМАС договорились возобновить перемирие в секторе Газа после серии взаимных обстрелов. Об этом пишет газета Йерусалем Пост. Накануне израильские военные несколько часов бомбили анклав в ответ на гибель своего солдата, попавшего на границу под снайперский огонь.

Палестинцы ограничились запуском трех ракет, две из которых были перехвачены установками ПРО. Жертвами израильских ударов стали, по меньшей мере, трое жителей сектора Газа. По данным военных, они принадлежали к вооруженным формированиям ХАМАС.