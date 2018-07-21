По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение «пакета Яровой»
По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение так называемого «пакета Яровой». Закон обязывает операторов связи хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другие коммуникации пользователей.
По некоторым оценкам, чтобы компенсировать затраты на исполнение закона Яровой, тарифы и вовсе придется увеличить вдвое.
Комментарии8
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patrikk_1 21 июля 2018 | 11:40
По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение «пакета Яровой»...
Отмените этот закон.
cattt 21 июля 2018 | 11:41
Так пускай гебня из своего кармана платит, если ей так хочется заглянуть в наш унитаз!
kir_pich_101 21 июля 2018 | 11:40
Поганая гэбня устанавливает тарифы и правила жизни в стране.
astet 21 июля 2018 | 11:43
kir_pich_101: не сильно удивлюсь,
если иповышение пенсионного возраста
планируется для того,
чтобы на сэконломленные деньги
кормить разросшийся репрессивный аппарат ФСБ!
consts 21 июля 2018 | 11:46
Как, наверное, горда Яровая!
sergo_25_26 21 июля 2018 | 11:49
На каждого должен быть компромат от сантехника до доярки. Все должны в россии жить в страхе и под колпаком. И это правильно. Бесконтрольность несет угрозу режиму.
andy66 21 июля 2018 | 11:50
А какое отношение ФСБ вообще имеет к тарифам на связь?
andygo__ru 21 июля 2018 | 11:52
"По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут " ---
--- хм.... ниччего не понимаю (с). А что, в России буквально всем уже заведует ФСБ? Хм... шедеврально! (с)