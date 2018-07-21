Директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации написал заявление об увольнении

Директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, в офисе которого прошли обыски по делу о госизмене, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС. Тем временем, в Роскосмосе пока не получали уведомлений о допросах руководства по этому делу.

Ранее источник агентства РИА сообщал, что обыски также прошли в Центральном институте машиностроения. ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами.