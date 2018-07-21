Директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации написал заявление об увольнении
Директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, в офисе которого прошли обыски по делу о госизмене, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает ТАСС. Тем временем, в Роскосмосе пока не получали уведомлений о допросах руководства по этому делу.
Ранее источник агентства РИА сообщал, что обыски также прошли в Центральном институте машиностроения. ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 11:38
Что интересного может сообщить "десяток людей из отрасли" ракетостроения западным спецслужбам?
gencek 21 июля 2018 | 11:45
mikhail_spb_:
Эти люди из отрасли с нерусскими фамилиями расскажут все, за что заплатят их кураторы.
cattt 21 июля 2018 | 11:39
Плохо директор анализировал траекторию спутников, бороздящих просторы Тихого океана.
gencek 21 июля 2018 | 11:41
Что значит заявление об уходе ?
Сначала чистосердечное признание в подвалах Лубянки что был американским шпионом, явки, пароли - ну а потом десять лет расстрела с конфискацией.
Бей жидов - спасай Россию !
apels 21 июля 2018 | 11:43
У Рогозина много родственников, нужны теплые места.
ura_123 21 июля 2018 | 11:44
Шпиёнил для Вануаты,Науры или Свазиленда* ?
*Страна такая ежели чё. Планирует развернуть постройку батутов для покорения дальнего космоса**
** покорение дальнего космоса,идея-фикс Рогозина наряду с заселением Луны к 2020 году.
guerrilleros 21 июля 2018 | 11:48
Уже кается небось ,бедолага ,что работал на уругвайскую разведку. Хорошая такая российская традиция . Королёву тоже чекисты челюсти сломали ,червонец и пять по рогам. Ну не любит гэбня тех , кто не на пальцах считает.