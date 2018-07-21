В Алма-Ате закончилось прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном...

Как сообщает «Интерфакс», на гражданской панихиде собралось порядка 5 тысяч человек. В минувший четверг спортсмен получил ножевые ранения в ходе потасовки с двумя злоумышленниками, которых он застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Тена доставили в больницу, но через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

В прошлый месяц ему исполнилось 25 лет, он – первый и единственный фигурист и спортсмен Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Убитый Алма-Ате фигурист Денис Тен был невероятно талантливым спортсменом. Об этом сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая ранее тренировала Тена.

Тарасова добавила, что убийство Тена – это большая утрата.