В Алма-Ате закончилось прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном
Как сообщает «Интерфакс», на гражданской панихиде собралось порядка 5 тысяч человек. В минувший четверг спортсмен получил ножевые ранения в ходе потасовки с двумя злоумышленниками, которых он застал при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Тена доставили в больницу, но через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.
В прошлый месяц ему исполнилось 25 лет, он – первый и единственный фигурист и спортсмен Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Убитый Алма-Ате фигурист Денис Тен был невероятно талантливым спортсменом. Об этом сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая ранее тренировала Тена.
Тарасова добавила, что убийство Тена – это большая утрата.
Комментарии1
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patrikk_1 21 июля 2018 | 11:21
В Алма-Ате закончилось прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном...
Светлая память. Очень жалко парня.