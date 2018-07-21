Участников программы по подготовке кадрового резерва Кремля сегодня испытают гонками по Гребному каналу Москвы. В список приглашенных попали почти 80 человек.

В программе встречи второго набора «резервистов» Кремля – упражнения по гребле, гонки на лодках, лекция о здоровом образе жизни, дегустация плова и игра в гольф, пишет РБК. Такое мероприятие, как считают его кураторы, позволит развивать лидерские качества и навык общения с населением. Кроме того, как отмечает издание, участие в программе развития кадрового резерва Кремля может стать площадкой для выдвижения в губернаторы или министры. Из первого такого набора, завершившегося в апреле, регионы возглавили 9 человек, в правительство же попали двое. На этот раз в списке участников значится ряд заместителей федеральных министров, региональные чиновники, а также финалисты конкурса «Лидеры России».

Кроме того, впервые в программе участвуют и три временно исполняющих обязанности губернаторов. Отдельно ряд экспертов выделяет еще одного «резервиста» Кремля – депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина. Как отмечает ряд экспертов в интервью РБК, он может стать преемником Геннадия Зюганова на посту главы партии.

Предыдущий набор кадрового резерва Кремля участвовал в прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах и тренингах с движущимися БТР.