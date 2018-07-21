Участников программы по подготовке кадрового резерва Кремля сегодня испытают гонками по Гребному каналу Москвы
Участников программы по подготовке кадрового резерва Кремля сегодня испытают гонками по Гребному каналу Москвы. В список приглашенных попали почти 80 человек.
В программе встречи второго набора «резервистов» Кремля – упражнения по гребле, гонки на лодках, лекция о здоровом образе жизни, дегустация плова и игра в гольф, пишет РБК. Такое мероприятие, как считают его кураторы, позволит развивать лидерские качества и навык общения с населением. Кроме того, как отмечает издание, участие в программе развития кадрового резерва Кремля может стать площадкой для выдвижения в губернаторы или министры. Из первого такого набора, завершившегося в апреле, регионы возглавили 9 человек, в правительство же попали двое. На этот раз в списке участников значится ряд заместителей федеральных министров, региональные чиновники, а также финалисты конкурса «Лидеры России».
Кроме того, впервые в программе участвуют и три временно исполняющих обязанности губернаторов. Отдельно ряд экспертов выделяет еще одного «резервиста» Кремля – депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина. Как отмечает ряд экспертов в интервью РБК, он может стать преемником Геннадия Зюганова на посту главы партии.
Предыдущий набор кадрового резерва Кремля участвовал в прыжках со скалы в Сочи, гонках на лодках-драконах и тренингах с движущимися БТР.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 11:06
Новое поколение ПЖиВ готовится пахать на галере?
nampuom_nugopaxu 21 июля 2018 | 11:12
mikhail_spb_:
В демократической России очень развита ротация во властных структурах. Особенно короткий срок у президента - менее четверти века. Хотя есть надежда, что россияне продлят таки его полномочия.
patrikk_1 21 июля 2018 | 11:19
Участников программы по подготовке кадрового резерва Кремля сегодня испытают гонками по Гребному каналу Москвы...
Проведите им ещё конкурс, на скорость открытия офшорных счетов на Кипре и Панаме.
astet 21 июля 2018 | 11:26
patrikk_1: чтобы уметь общаться с народом
путинскому резерву,
а якобы коммунистам в особенности,
следует быть поближе к народу.
Например,
спуститься с этим народом в шахту
и рубануть отбойным молотком угольку!
Кстати,
там в шахте достаточно места
и для игры в гольф.
solavinin 21 июля 2018 | 11:31
nampuom_nugopaxu: есть надежда: Трамп собрался на 2 срок, а значит отечество в опасности, кругом враги, а коней на переправе не меняют)))
ura_123 21 июля 2018 | 11:49
solavinin: Коней на переправе не осеменяют!
;-)
gvs 21 июля 2018 | 11:08
Испытывают гонками по Гребному каналу
-------------------------------------------------------------------
Участникам, которые будут хорошо себя вести, выдадут весла ))))
odobryam_s 21 июля 2018 | 11:08
"Мы все - участники регаты,-
Гребем, гребем, гребем к себе,
Всю славу, почести и злато,
Вино, красоток и т.д.
Нам зависть душу разъедает,
Что кто-то больше загребет,
И потребленье возрастает,
А производство - отстает."
"Остров сокровищ". Мультфильм.
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 11:13
Ильюхи яшина в списках нет случайно , он так на жабу похож что пригребет первым ,своя стихия так сказать !) Ну или хотя бы лехаима халяльного пригласили ,с его 79 размером ноги он бы так плыл .как катер ! )))
ramses333 21 июля 2018 | 11:14
Устроить бы им всем заплыв на 500 метров с пудовой гирей на шее.
sensei54 21 июля 2018 | 11:19
В чём проблема то?
Росгвардейцы дивизии Дзержинского своими рудиментарными органами, похожими на головы, кирпичи в щебёнку дробят.
Вот искомый кадровый резерв, а не какие-то там региональные чиновники.
ramses333 21 июля 2018 | 11:20
А соревнования по вылизыванию ануса не будут проводить? Шо так?
goga_s 21 июля 2018 | 11:21
лучше бы "испытали" их теоремой Пифагора и правилом написания "жи/ши"
henry52 21 июля 2018 | 11:43
goga_s: Что вы, что вы, эту вражескую теорему сам вождь не знает..
sklar39 21 июля 2018 | 11:27
А конкурс на скоростное поедание блинов с лопаты кандидаты уже прошли?
pontifig 21 июля 2018 | 11:28
Гребаный кремль
gencek 21 июля 2018 | 11:31
Писец, дебилов не сеют и не пашут - они сами родятся.
Это типа найти замену главному гребцу на галерах ?
В стране разруха , нищета и коррупция во власти - а тут ребята будут играть в гольф, чтоб стать ближе к народу.
Эти кремлевские ублюдки - бездельники еще и издеваются над вымирающем народом или у продажного правительства задача такая - угробить как можно больше Россиян , как завещал Бжезинский.
yralez 21 июля 2018 | 11:34
Главное испытание на детекторе лжи......обмануть детектор.
А жрать на халяву каждый может.
kruzalova 21 июля 2018 | 11:35
а интеллектуальный уровень не важен?
henry52 21 июля 2018 | 11:40
"Вот придумал им забаву ихний вождь..."
gregor 21 июля 2018 | 11:45
Участников программы по подготовке кадрового резерва Кремля сегодня испытают гонками по Гребному каналу Москвы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мозги надо испытывать , а не гребля .
Зазеркалье ,а не страна .