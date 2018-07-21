Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста
Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступила Либертарианская партия. Пока мероприятие разрешили только в столице, но нужно добиваться проведения митинга в остальных городах. Об этом «Эху» сказал член Либертарианской партии Михаил Светов.
Митинг должен пройти 29 июля на проспекте Сахарова. Максимально разрешенное число участников – 10 тысяч человек.
Комментарии11
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kazlevich1949 21 июля 2018 | 11:09
Путин Президент России, но истина дороже - ну потом естественно Путин с барского плеча "рукой Аристотеля" подпишет 60 лет для женщин и 63 для мужчин... и будет всем счастье!?
patrikk_1 21 июля 2018 | 11:16
Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступила Либертарианская партия...
Второй разрешённый митинг в центре Москвы для этой партии? Для выпуска пара, наверное, как тогда с Телерамом? У Мишки Светова, под мантией либертарианца, проглядываются погоны ФСБшника.
luger_max_otto 21 июля 2018 | 11:49
Вам проводят бесплатную экскурсию в террариум с рептилиями :) А ОМОН будет числиться самым дорогим контактным зоопарком.
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 11:10
В наше тревожное время, когда Родина находится в сжимающемся кольце врагов, трудящиеся должны как можно дольше работать на благо страны, крепя её оборону своим трудом!
А не стараться как можно раньше выскочить на пенсию и жировать на шее государства!
kir_pich_101 21 июля 2018 | 11:31
mikhail_spb_: Думаю, следующий шаг - эвтаназия.
Всех достигших пенсионного возраста.
Если будут...
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 11:17
Хомячье ,персонаж с зеленой рожей свое присутствие засветит , это как же без него такая движуха !?)
perestarok 21 июля 2018 | 11:21
"Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста"
Стоило только Путину выступить по этому поводу, как чуткие чиновники сразу откликнулись.
kama 21 июля 2018 | 11:22
Что за хрень - Максимально разрешенное число участников?
А 10001 участник уже лишается своего конституционного права участвовать в митинге?
goga_s 21 июля 2018 | 11:25
"...Максимально разрешенное число участников..." - так вот ЧТО сдерживает миллионы желающих отстаивать свои ПРАВА !?!
хи-хи
zhukovazhan 21 июля 2018 | 11:28
Страна, где что ни город, что ни регион, везде особый климатический пояс, будь то Север, вечная мерзлота, будь то нечерноземье, будь то болота непролазные с метановыми испарениями, будь то тундра бескрайняя, будь то перенаселенность центральных районов будь то крайние и дальние места проживания, не все живут одинаково, страна большая, на заграницу кивать нечего, там другие условия, и это я к чему, ну не может у нас быть одного года выхода на пенсию для всех, и это ещё когда не учитываются профессиональные издержки здоровья, где ещё просто ручной труд и никакой механизации. Вот с телевизорами у нас хорошо получилось, ничего не скажешь.
zemljanka 21 июля 2018 | 11:53
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