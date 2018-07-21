Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступила Либертарианская партия. Пока мероприятие разрешили только в столице, но нужно добиваться проведения митинга в остальных городах. Об этом «Эху» сказал член Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинг должен пройти 29 июля на проспекте Сахарова. Максимально разрешенное число участников – 10 тысяч человек.