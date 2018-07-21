Двое полицейских погибли при нападении боевиков в Дагестане
Двое полицейских погибли при нападении боевиков в Дагестане. Ответственность за обстрел автомобиля сотрудников ДПС взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.
Нападение произошло накануне вечером в Кизилюртовском районе Дагестана. Неизвестные, передвигавшиеся на машине «Лада» по трассе «Кавказ», расстреляли машину ДПС, которая двигалась в попутном направлении. В автомобиле находились трое полицейских. Двое из них погибли, третий, по данным ТАСС, получил ранения. Позднее источник «Интерфакса» назвал эти данные недостоверными и подчеркнул, что третий полицейский не пострадал. В МВД республики рассказали о введении на территории района плана «Сирена». Весь личный состав полиции подняли по тревоге.
Как сообщает «Кавказский узел», ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Убийство полицейских стало третьим с начала года инцидентом в Дагестане, к которому причастны боевики этой террористической группировки. С 2015 года известно о 15 атаках сторонников ИГ в республике.
По данным источника ТАСС, за нападением стоит группа боевиков, причастная к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского. Преступление было совершено в мае этого года.
*8«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии6
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odobryam_s 21 июля 2018 | 11:10
Для меня загадка: как они там их отличают друг от друга?
patrikk_1 21 июля 2018 | 11:12
Неизвестные, передвигавшиеся на машине «Лада» по трассе «Кавказ», расстреляли машину ДПС, которая двигалась в попутном направлении...
Поймайте этих шакалов и посадите в образцовую ярославскую ИК-1, которую разрекламировала "Новая газета", пусть надзиратели этих эгиловцев дубинками изнасилуют.
zemljanka 21 июля 2018 | 11:10
Соболезнования родным.
kir_pich_101 21 июля 2018 | 11:28
Вот как полицейские - так погибли, а как человек умер в отделении полиции, так поскользнулся.
Не соболезную.
irinakingsize1 21 июля 2018 | 11:35
Я ваще ничего не понимаю. Наш царь уже 4 раза вводил и выводил другу Асаду, в помощь. А у самого под носом этот же ИГИЛ (который, кстати, вообще запретили на территории РФ) колбасится как ни в чем не бывало. Может сначала у нас их уничтожить? Но это мое мнение.
P.S. А ,простите. Дополнение обновилось.
Тут мне мой котан Вован подсказывает, что в Сирии то "масштабные учения", он утверждает, что они еще долго там будут идти.
Вопрос снят.
fosst13 21 июля 2018 | 11:50
irinakingsize1: сударь, вы тупы-с. Если бы этих нелюдей не нашинковали там, здесь бы были сводки подобные каждый день.
Добрая память погибшим при исполнении.