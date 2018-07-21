Двое полицейских погибли при нападении боевиков в Дагестане. Ответственность за обстрел автомобиля сотрудников ДПС взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*.

Нападение произошло накануне вечером в Кизилюртовском районе Дагестана. Неизвестные, передвигавшиеся на машине «Лада» по трассе «Кавказ», расстреляли машину ДПС, которая двигалась в попутном направлении. В автомобиле находились трое полицейских. Двое из них погибли, третий, по данным ТАСС, получил ранения. Позднее источник «Интерфакса» назвал эти данные недостоверными и подчеркнул, что третий полицейский не пострадал. В МВД республики рассказали о введении на территории района плана «Сирена». Весь личный состав полиции подняли по тревоге.

Как сообщает «Кавказский узел», ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Убийство полицейских стало третьим с начала года инцидентом в Дагестане, к которому причастны боевики этой террористической группировки. С 2015 года известно о 15 атаках сторонников ИГ в республике.

По данным источника ТАСС, за нападением стоит группа боевиков, причастная к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского. Преступление было совершено в мае этого года.

*8«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка