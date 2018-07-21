Американские власти заподозрили Иран в подготовке масштабных кибератак
Как сообщает телеканал NBC, Тегеран намерен взломать компьютеры государственных инфраструктур и частных компаний США и ряда стран Европы. При этом сейчас нет никаких свидетельств того, что хакерские атаки могут произойти в ближайшем будущем, однако Вашингтон усиливает защиту от кибернападений и предупреждает своих союзников.
Сам Иран отрицает любые намерения вступать в хакерскую войну с США.
Комментарии1
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polsan 21 июля 2018 | 10:52
Иран отрицает любые намерения вступать в хакерскую войну с СШАю
Врут как всегда! А будут исподтишка своё чёрное дело делать! )