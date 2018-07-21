Нефтегазовые компании США хотят отговорить членов Конгресса от ужесточения санкций против России
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Сенате Соединенных Штатов. Ранее американские концерны жаловались на то, что из-за ограничительных мер они вынуждены отказываться от проектов России, где на их места приходят конкуренты из других стран.
Сейчас в Конгрессе активно обсуждают ужесточение санкций, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы носило более серьезный характер, чем считалось ранее.
Комментарии28
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danko_viola 21 июля 2018 | 10:33
Вот это правильно!!!
edyunia 21 июля 2018 | 10:37
danko_viola: \\Вот это правильно!!!\\
За деньги и мать родную продашь?
danko_viola 21 июля 2018 | 10:44
edyunia: твою мать? Да.
edyunia 21 июля 2018 | 10:45
danko_viola: \\твою мать?\\
Моя мать тебе родная?
patrikk_1 21 июля 2018 | 10:49
Нефтегазовые компании США хотят отговорить членов Конгресса от ужесточения санкций против России...
Даже сами украинцы, из-за которых появились все эти санкции, жопу рвут за российские газовые контракты, а почему американские фирмы должны страдать? Пусть тогда вначале украинцы сами откажутся от транзита российского газа.
danko_viola 21 июля 2018 | 10:52
edyunia: ты спроси у своей матери. Я тебе секрет не открою. Не скажу, что ты приемный. Из жалости тебя взяли. И выросло, что выросло. Ты плохо учился. И хотели уже от тебя отказаться. Но спасли. Теперь если продавать, будем тебя.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 10:49
edyunia: Цены зрада, агенты кремля, Путин всех купил... срочно их всех посадить и судить, как шпионов из России
mordechay_blinchikof 21 июля 2018 | 11:10
serhio_25__:Путин всех купил...
Боршіпольц Андрій Валерійович, 1975 р.н.,
Країна: Росія
Адреса: Курганська обл., М Шадринськ
Зашкварений вчора.
zemljanka 21 июля 2018 | 11:24
Санкции снять с ближнего токсичного круга!
И все остальное сдаст с потрохами царь 21 века.
Патологическое вранье и презрение к людям - основное в гэбэшном старике-мутанте.
banyi3 21 июля 2018 | 10:42
danko_viola: Бабло там всё решает! А свято место пусто не бывает) Туда например , и Индия придти под шумок сможет , кроме КНР )))
sergo_25_26 21 июля 2018 | 10:39
Это террористическое государство нужно душить санкциями пока не перестанет свой лишнехромосомный нос совать в чужие страны.
banyi3 21 июля 2018 | 10:44
sergo_25_26: США тяжело санкциями душить, это Вы перебираете ....) Хотя можно попробовать конечно )
andreyoo 21 июля 2018 | 10:47
sergo_25_26: Ах какая экспрессия!
Ты иди работай лучше, сельское хозяйство поднимай. А то аграрная сверхдержава уже российских продуктов питания закупает больше чем российского газа.
sergo_25_26 21 июля 2018 | 10:50
andreyoo: ты Крым с лугандонией иммеешь ввиду?
andreyoo 21 июля 2018 | 11:04
sergo_25_26: Украина, дурашка, Украина
sergo_25_26 21 июля 2018 | 11:35
andreyoo: удивил конечно. По моему я на Украине живу. кроме жевачек больше ничего не встречал. Кто там у вас такое рассказывает соловьев или сам путин.
sergo_25_26 21 июля 2018 | 11:43
andreyoo: а может увеличили закупки репы?
vilingrad 21 июля 2018 | 10:57
andreyoo: banyi3: serhio_25__: patrikk_1: Самому Вове санкции реально по фигу. Сидит он на своем Олимпе, сложенном из сотен тысяч пачек баксов, смотрит на нефтяную и прочую возню внизу и думает: "Как вы мне все надоели! Угораздило же быть пастухом у такого суетливого и жадного народца..."
У него-то давно все есть...
serhio_25__ 21 июля 2018 | 10:51
sergo_25_26: Американцы забыли спросить вышиванкогенного лизателя тарелок.
sergo_25_26 21 июля 2018 | 10:57
serhio_25__: где вас там находят на лахте таких тупых. Раньше хоть изредка мысли в головах проскальзывали.
alex_gonchar 21 июля 2018 | 11:01
sergo_25_26: вы ненавидите Россию?
sergo_25_26 21 июля 2018 | 11:37
alex_gonchar: очень странно, но да.
andreyoo 21 июля 2018 | 10:44
американские концерны жаловались на то, что из-за ограничительных мер они вынуждены отказываться от проектов России, где на их места приходят конкуренты из других стран.
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ИМХО, поможет мало. Разве что в сферах, где нет альтернативы. Сотрудничество с американскими компаниями становится высокорискованным. Сегодня они уговорят Конгресс, а завтра в конгрессе случится очередное обострение, проекты встанут на половине...
sergo_25_26 21 июля 2018 | 11:04
Забыли как поднимается у российской экономики от санкций? А как смеются ескандеры? Так уже определитесь - санкции лечат или калечат?
ymnik29 21 июля 2018 | 11:04
Американцы такие - "Давайте снимем санкции с конкурентов а то нам жить легко !" - Гы-гы !
Сами придумали - сами радуются , лишь бы подсластить горькую пенсионную пилюльку !
testmeter 21 июля 2018 | 11:14
"от ужесточения санкций против России" ///
Неужели санкции собираются ужесточать?
Ведь Путин Трампу мячик подарил со следами Божественной Пятки Акинфеева.
sadda 21 июля 2018 | 11:17
Ранее американские концерны жаловались на то, что из-за ограничительных мер они вынуждены отказываться от проектов России, где на их места приходят конкуренты из других стран.
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Из каких других стран? из Северной Кореи что ли? Европейцы тоже из-за санкций не могут участвовать.
apels 21 июля 2018 | 11:34
Это сказал информированный источник. Какие компании у них названия есть? Все? - так просто не бывает !) Инфлшум а не новость. Весь торговый баланс СШа с Россией выединного яйца не стоит и их точно не волнует та компания которая что-то заявит в Конгрессе :)