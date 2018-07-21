Нефтегазовые компании США хотят отговорить членов Конгресса от ужесточения санкций против России...

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в Сенате Соединенных Штатов. Ранее американские концерны жаловались на то, что из-за ограничительных мер они вынуждены отказываться от проектов России, где на их места приходят конкуренты из других стран.

Сейчас в Конгрессе активно обсуждают ужесточение санкций, если выяснится, что приписываемое России вмешательство в американские выборы носило более серьезный характер, чем считалось ранее.