Участников новой программы для будущих губернаторов сегодня испытают гонками по Гребному каналу
Как пишет РБК, в мероприятии примут участие почти 80 человек. Это федеральные и региональные чиновники, бизнесмены и финалисты конкурса «Лидеры России».
Издание отмечает, что выпускники подобной программы кадрового резерва Кремля в последствии, как правило, получают должности министров и глав регионов.
Комментарии18
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orein51 21 июля 2018 | 10:37
"Шиза шагает по стране" [из классической песни СССР]
patrikk_1 21 июля 2018 | 10:43
Участников новой программы для будущих губернаторов сегодня испытают гонками по Гребному каналу...
На лыжах ещё их научите, чтобы умели соскакивать с награбленным за границу, летом на лодках, зимой - на лыжах, как пастор Шлаг, через швейцарскую границу.
danko_viola 21 июля 2018 | 10:48
patrikk_1: как бабка данко1 с валютой в маями соскочила. С кубанщины, а армавира, где выросла в семье казака. Вчера сама рассказывала. Это известно всему Миру!
lager23 21 июля 2018 | 10:54
danko_viola: кули ты здесь делаешь, Виола?
Беги с веслом на гребной канал, там такие востребованы сегодня!
alexisgross072018 21 июля 2018 | 11:04
lager23: Этому пи}дюку еще рано. Следующий этап отбора элитки - стрельба по бегущему кабану. В качестве мишени этот хряк подойдет, потом будут бои без правил - будет ростовым маникеном.
odobryam_s 21 июля 2018 | 10:39
"Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие
смерти или опалы (что случается часто), пять или шесть таких соискателей
подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское
величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не упавши,
получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают
приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что
они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства,
пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом
канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь
другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался
несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиною не
более обыкновенной английской бечевки."
Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера"
gvs 21 июля 2018 | 10:41
Как то мелко. Надо соревнования по боям без правил устраивать: 1-е место - министр, 2-е - губернатор и т.д. )))
alexisgross072018 21 июля 2018 | 10:48
gvs: Это мелко и недостойно. Надо ввести поэтапный отбор как в школе снайперов корпуса морской пехоты США, спецуры ГРУ или для дуболомов "Краповых беретов". И только в оконцовке - бой на время с ветеранами - нужно выстоять более 3 минут, просто устоять на ногах.
lager23 21 июля 2018 | 10:52
gvs: не будьте наивны, страна меняется и министрами становятся дети высшего сословия, например — Патрушев..., всё остальное имитация социальных лифтов, которые несовместимы с развитой клептократией!
lager23 21 июля 2018 | 10:47
Галерная крыса выращивает новую поросль с неизменной задачей "лояльного воровства" вниз по цепной вертикали!
ramses333 21 июля 2018 | 10:49
Лучше проводить такие соревнования в самолете где-нить за бугром. Пусть учатся катапультироватся и приземляться с золотым парашютом.
vilingrad 21 июля 2018 | 10:50
Будущие гребцы на галерах:)
y3emen1 21 июля 2018 | 10:54
vilingrad: гребцы бюджета, однако
kir_pich_101 21 июля 2018 | 10:54
Они должны уметь грести...
leonty 21 июля 2018 | 11:02
kir_pich_101: Да, под себя....
protvik 21 июля 2018 | 11:07
kir_pich_101: если лидер загребает, хуйвибины должны тожэ......
alexisgross072018 21 июля 2018 | 11:00
Причем соревнования проводятся в гребле на каное - там испытуемый стоит на одном колене. Это подготовительный класс ;))
nehoroshiy 21 июля 2018 | 11:36
Значит ещё есть, что грести.