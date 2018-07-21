Участников новой программы для будущих губернаторов сегодня испытают гонками по Гребному каналу...

Как пишет РБК, в мероприятии примут участие почти 80 человек. Это федеральные и региональные чиновники, бизнесмены и финалисты конкурса «Лидеры России».

Издание отмечает, что выпускники подобной программы кадрового резерва Кремля в последствии, как правило, получают должности министров и глав регионов.