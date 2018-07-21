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10:30, 21 июля 2018

Следственный комитет Туапсе отказался возбуждать дело после смерти журналиста Сергея Рожкова в отделе полиции

Следственный комитет Туапсе отказался возбуждать уголовное дело после смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции. В начале апреля он попал в участок как подозреваемый по делу об изнасиловании. Когда Рожкова водили в туалет, ему стало плохо и он упал. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Правозащитники сомневаются в ненасильственном характере смерти журналиста.

Ранее Рожков отбывал наказание в колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Правозащитный центр «Мемориал» считает, что дело против журналиста было заведено из-за его конфликта с местной администрацией.

Комментарии

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cattt 21 июля 2018 | 10:36

Отомстили Рожкову за применение насилия к мордоворам бандитским.

danko_viola 21 июля 2018 | 10:38

cattt: в шляпе. Сегодня все мы режиссёры. Где валютчица данко1 спец по возбуждениям?

astet 21 июля 2018 | 11:19

danko_viola: А сколько полицейских в полиции Туапсе
погибло при посещении местного туалета?
"Туалет" на сленге туапсинских полицаев -
это камера для пыток?

zemljanka 21 июля 2018 | 11:27

Людоедство.

archibald_dandy_esquire 21 июля 2018 | 10:39

cattt: " Отомстили Рожкову за применение насилия к мордоворам "

сомневаюсь, что к мордоворотам-карателям можно применить реальное насилие - а вот в чем не сомневаюсь, что была предпринята мусорная провокация - или мусор был в штатском, или просто мусора его избили и его же обвинили

danko_viola 21 июля 2018 | 10:36

Журналисты, режиссёры, бабка данко1. Вопли, припадки ведемченко, Рада, пасе, тюрьма и нары. Забвение.

lager23 21 июля 2018 | 11:08

danko_viola: Виола, у тебя закончились нейролептики? Выпей чая с валерианой, он снимет тревожность и замедлит атрофию нервных клеток, их и так у тебя с гулькин нос!

gvs 21 июля 2018 | 10:38

Туалет виноват... (

banyi3 21 июля 2018 | 10:39

Еще один мохнаткин, тому, правда , просто хребет поломали, а этот видно припадок эпилепсии по алкоголизму получил , как Офицеров , и головой об унитаз ударился неудачно.

vilingrad 21 июля 2018 | 10:48

banyi3: Еще один мохнаткин"
Когда тебя возьмут, ты сразу сдашься. Зачем пытки, если у тебя есть что подставить правоохранителям:)

serjo1977 21 июля 2018 | 11:05

vilingrad: Заодно, устроит среди "правоохранителей" какую-нибудь эпидемию... :-))

viniqi 21 июля 2018 | 11:01

banyi3: Гермафродитам номерным пригожинским тут слово не давали!!!

varangian2011 21 июля 2018 | 10:39

Местные судмедэсперты которые определяют причины смерти, всегда действуют в плотной связке с полицией. Поэтому правду о причинах смерти могут сказать только независимые судмедэксперты.

tinon 21 июля 2018 | 11:16

varangian2011:
Откуда их взять, если в стране независимых судей не осталось?

sergei_tn 21 июля 2018 | 10:44

И сколько раз упал? Раз двадцать, и все затылком о раковину. Вот сердце и не выдержало :(

kir_pich_101 21 июля 2018 | 10:49

Какие нехорошие посетители приходят в полицию по всей стране.
То из окна выпадают, то на лестнице подскользнутся, то в туалете...

vladimirgornitsky 21 июля 2018 | 10:52

Пытки - это российские будни. Это вообще нормально, никого, кроме "либерастов" в России и не возмущает. Конечно, если в результате пыток человек умирает, то могут и судебное дело открыть - по поводу "превышения служебных полномчий" (подразумевается, видимо, что в рамках служебных полномочий пытать можно, но не до смерти). Но дело открывают в том случае, если вокруг убийства поднимается слишком уж большой шум. Обычно-то пытаются списать смерть на какое-то внезапное заболевание, убившее человека прямо наповал. В данном случае "согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти послужила сердечная недостаточность". При том, что покойный был молод и на сердце никогда не жаловался. И при том, что его бабушка "видела тело Сергея в луже крови, со следами избиения, со сломаной переносицей на территории Отдела МВД по Туапсинскому району".
Пока шума поднято, видимо, недостаточно, хотя в интернете об этом убийстве писали с первых дней. Так что убийцы гуляют на свободе и продолжают работать. Сколькое ще человек они за это время пытали, можно только гадать.

andy66 21 июля 2018 | 10:52

уголовное дело по факту смерти человека заводится в ЛЮБОМ случае

(комментарий скрыт)

plidurok Андрей Филимонов 21 июля 2018 | 10:59

Пора уже законодателям принять закон, в соответствии с которым, любая смерть любого человека в полицейском участке должна считаться естественной.

serjo1977 21 июля 2018 | 11:19

plidurok: Никаких полумер! Каждый умерший в полиции должен считаться террористом, т.к. любому Настоящему патриоту ясно, что умер он по заданию Вашингтонского обкома с единственной целью: кинуть тень на белоснежный китель Защитников безопасности России!!! "А кто в это не верит - мразь конченая!" (с)

serjo1977 21 июля 2018 | 11:13

Я не знаю подробностей дела. Но, как говорят умные люди, знание некоторых закономерностей освобождает от необходимости знания некоторых фактов. Какие мы знаем закономерности? Мы знаем, что:
- весь Краснодарский край - одна большая Кущёвка;
- для путинских силовиков человеческая жизнь стОит НОЛЬ;
- "отомстить врагу" для российского государства - "дело чести";
- "мотив" у мусоров ТОЧНО был;
- никакого ОБЪЕКТИВНОГО расследования проводится не могло по ОБЪЕКТИВНЫМ причинам.

Выводы каждый может сделать сам.

consts 21 июля 2018 | 11:14

То есть даже разобраться почему умер не надо? Во всяком случае, в новости ни слова даже установлена ли причина смерти.

guerrilleros 21 июля 2018 | 11:19

Delarue Jaques "История гестапо"
"Таким образом... гестапо, не подлежала никакому контролю, а его работники могли совершать любые беззакония, и никто не имел права потребовать у них отчета. Нужно было приучить народ к этому странному режиму, к этой смеси произвола и дисциплины, постепенно прививая ему покорность. Официальные инструкции время от времени напоминали, что полиция стоит выше общих законов. И никто не осмеливался сказать, что это признак морального разложения государства, конец всякого правосудия, всякой законности."
Чё там познер давеча блеял , дескать не похоже на фашистскую Германию . Правильно ,чё ,заблеешь тут ,а то скажешь - похоже , вжух, и упал с кровати или в туалете подскользнулся. А в тырнете напишут , дескать был пьяный и долго болел.

goga_s 21 июля 2018 | 11:23

"отмазки" - единственное, чему научились любые "ветки власти"!

Иных компетенций ими НЕ приобретено !

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