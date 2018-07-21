Следственный комитет Туапсе отказался возбуждать дело после смерти журналиста Сергея Рожкова в отделе полиции

Следственный комитет Туапсе отказался возбуждать уголовное дело после смерти журналиста Сергея Рожкова в местном отделе полиции. В начале апреля он попал в участок как подозреваемый по делу об изнасиловании. Когда Рожкова водили в туалет, ему стало плохо и он упал. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Правозащитники сомневаются в ненасильственном характере смерти журналиста.

Ранее Рожков отбывал наказание в колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Правозащитный центр «Мемориал» считает, что дело против журналиста было заведено из-за его конфликта с местной администрацией.