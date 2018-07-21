В Москве согласовали митинг против пенсионной реформы
О проведении акции с мэрией договорилась Либертарианская партия. Она подавала заявки в 20 городах, во всех было отказано; в столице митинг согласовали с третьей попытки. Он пройдет на проспекте Сахарова 29 июля.
Прошлая акция Либертарианской партии в Москве против блокировки Телеграма собрала более 12 тысяч человек.
Комментарии5
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odobryam_s 21 июля 2018 | 10:35
«У нас пенсионный возраст сдвинут в сторону женщин, а живут они, к сожалению, на 13 лет больше.»
А. Починок, сенатор
nehoroshiy 21 июля 2018 | 11:04
odobryam_s: "Меня женщины не любят".
tks 21 июля 2018 | 10:36
Путиным уже все предрешено: второе чтение з-на о пенсореформе будет проходить одновременно с принятием бюджета на 2019-2021гг.
Просто митингов тут уже мало.
parasuk_ 21 июля 2018 | 10:40
Неожиданно оказалось, что наркоши-либертарианцы способны собрать на митинг хомячков больше чем навальный, яшин и гудков вместе взятые. У московских либерашек появился новый пастух :)
contsignal 21 июля 2018 | 10:58
Партия "Содома и Гоморры" была бы то же против.