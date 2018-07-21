В Москве согласовали митинг против пенсионной реформы

О проведении акции с мэрией договорилась Либертарианская партия. Она подавала заявки в 20 городах, во всех было отказано; в столице митинг согласовали с третьей попытки. Он пройдет на проспекте Сахарова 29 июля.

Прошлая акция Либертарианской партии в Москве против блокировки Телеграма собрала более 12 тысяч человек.