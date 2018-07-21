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10:00, 21 июля 2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время может перейти в «Монако»

Об этом пишет Спорт Экспресс со ссылкой на завтрашний номер французской газеты L'Equipe. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. За игрока российской сборной также боролась «Челси». Сообщалось, что лондонский клуб предлагает за Головина примерно такие же деньги. Также интерес к футболисту проявлял «Ювентус».

Головин стал одним из самых ярких игроков российской сборной на прошедшем чемпионате мира.

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