Режиссера «Стражей галактики-3» уволили с должности из-за твитов о Холокосте и изнасилованиях
Режиссера «Стражей галактики-3» уволили с должности из-за твитов о Холокосте и изнасилованиях. Ранее Джеймс Ганн принес извинения за свои старые посты и заявил, что с момента их написания стал другим человеком.
Об увольнении Джеймса Ганна, который поставил первые два фильма про «Стражей Галактики» и работал над третьей частью, сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн. Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно. Причиной увольнения стали твиты Ганна десятилетней давности. В них он шутил об изнасилованиях, избиении и сексе с детьми, холокосте и СПИДе. Внимание к этим записям привлек ультраправый писатель Майк Сернович, обвинивший Ганна в педофилии. На этой неделе режиссер извинился за свои высказывания, объяснив, что в те годы хотел специально провоцировать публику. Сейчас же, по словам Ганна, он изменился и стал другим человеком.
Fox News подчеркивает, что информация о старых твитах режиссера активно распространялась теми, кто не разделяет его политические убеждения. Ганн широко известен как либерал и ярый критик президента США Дональда Трампа.
Ранее режиссер не раз попадал в скандалы из-за своих высказываний. В частности, в 2012 году Ганну пришлось извиняться из-за своих шуток про геев и лесбиянок.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
komiccap_nkvd 21 июля 2018 | 10:10
в США правильная система жесткого преследования инакомыслящих. кто критикует президента, увольняют с престижной работы.
нашему президенту стоит присмотреться к такой практике.
kara 21 июля 2018 | 10:12
пусть переезжает к нам, у нас так шутить можно, а если про Путина и власть,то у него будет хорошая работа, самизнаетегде.