Режиссера «Стражей галактики-3» уволили с должности из-за твитов о Холокосте и изнасилованиях. Ранее Джеймс Ганн принес извинения за свои старые посты и заявил, что с момента их написания стал другим человеком.

Об увольнении Джеймса Ганна, который поставил первые два фильма про «Стражей Галактики» и работал над третьей частью, сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн. Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно. Причиной увольнения стали твиты Ганна десятилетней давности. В них он шутил об изнасилованиях, избиении и сексе с детьми, холокосте и СПИДе. Внимание к этим записям привлек ультраправый писатель Майк Сернович, обвинивший Ганна в педофилии. На этой неделе режиссер извинился за свои высказывания, объяснив, что в те годы хотел специально провоцировать публику. Сейчас же, по словам Ганна, он изменился и стал другим человеком.

Fox News подчеркивает, что информация о старых твитах режиссера активно распространялась теми, кто не разделяет его политические убеждения. Ганн широко известен как либерал и ярый критик президента США Дональда Трампа.

Ранее режиссер не раз попадал в скандалы из-за своих высказываний. В частности, в 2012 году Ганну пришлось извиняться из-за своих шуток про геев и лесбиянок.