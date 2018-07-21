Москалькова попросила СКР проверить колонию Ярославской области после публикации в СМИ видео с пытками осужденного

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет проверить колонию Ярославской области после публикации в СМИ видео с пытками осужденного. Ролик в пятницу обнародовала «Новая газета». На нем люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. По данным издания, человек на видео – заключенный Евгений Макаров.

Следственный комитет уже проводил проверку по факту информации о пытках Макарова в прошлом году, но возбуждать уголовное дело отказался. Управление ФСИН по Ярославской области объявило, что уже проводит собственную проверку.