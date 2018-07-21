Москалькова попросила СКР проверить колонию Ярославской области после публикации в СМИ видео с пытками осужденного
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет проверить колонию Ярославской области после публикации в СМИ видео с пытками осужденного. Ролик в пятницу обнародовала «Новая газета». На нем люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии. По данным издания, человек на видео – заключенный Евгений Макаров.
Следственный комитет уже проводил проверку по факту информации о пытках Макарова в прошлом году, но возбуждать уголовное дело отказался. Управление ФСИН по Ярославской области объявило, что уже проводит собственную проверку.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 10:08
Следаки сделают вторую попытку проверки садистов-вертухаев?
Интересно, в этот-то раз найдут состав преступления?
liliputin_fashist 21 июля 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Действитеьно… Зачем возбуждать уголовное дело?? Ведь в высокодуховной России пытки - это скрепы, это гордость. Пытаемое общество - эт то, за что воевали деды-прадеды.