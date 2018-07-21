США выступают против проведения референдума в Донбассе. Американские власти не считают процедуру законной в сложившейся на востоке Украины ситуации.

Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина о референдуме в Донбассе, поскольку в США уверены, что не будет легитимным голосование на территории, не подконтрольной Киеву, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса. О нежелании поддерживать идею о референдуме заявили в Госдепартаменте Соединенных штатов. Об этом сказала представитель Госдепа Хизер Нойерт. Однако она отметила, что в Вашингтоне по-прежнему поддерживают минские соглашения, которые называют способом урегулирования конфликта.

В то же время Пентагон выделит Украине 200 миллионов долларов на военную оборону. Данные средства предназначены для усиления мобильности военных, покупки новой техники и улучшение медицины.

В общей сложности за последние четыре года Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в размере 1 миллиард долларов.