США выступают против проведения референдума в Донбассе
США выступают против проведения референдума в Донбассе. Американские власти не считают процедуру законной в сложившейся на востоке Украины ситуации.
Дональд Трамп отказался от предложения Владимира Путина о референдуме в Донбассе, поскольку в США уверены, что не будет легитимным голосование на территории, не подконтрольной Киеву, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности США Гарретта Маркиса. О нежелании поддерживать идею о референдуме заявили в Госдепартаменте Соединенных штатов. Об этом сказала представитель Госдепа Хизер Нойерт. Однако она отметила, что в Вашингтоне по-прежнему поддерживают минские соглашения, которые называют способом урегулирования конфликта.
В то же время Пентагон выделит Украине 200 миллионов долларов на военную оборону. Данные средства предназначены для усиления мобильности военных, покупки новой техники и улучшение медицины.
В общей сложности за последние четыре года Вашингтон оказал Украине военную помощь на сумму в размере 1 миллиард долларов.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi3 21 июля 2018 | 10:05
Я что то упустил! А заявление официальное о референдуме было уже ? ))) Или это типа - А БАБА ЯГА ПРОТИВ? ))
cattt 21 июля 2018 | 10:09
banyi3: : Какой к черту референдум, под дулами автоматов.
danko_viola 21 июля 2018 | 10:13
banyi3: а я выступаю за! Интересно а бабка данко1 инструкцию получила?
serhio_25__ 21 июля 2018 | 10:19
cattt: Хозяин сказал, что не будет проводить референдум - Слава Украине! Героям слава!
dorin1987 21 июля 2018 | 10:16
_: / Или это типа - А БАБА ЯГА/ - "Это типа": ымперцам РФ и царьку РФ слюни подобрать.
noxepy_7_40_ 21 июля 2018 | 10:09
Глава МИД Украины обвинил Москву в «репетиции развала страны»
Нет там никакой "страны" есть искусственное, созданное Лениным образование, которое современные потомки древних шумеров бездарно просрали, в бесконечных скачках, и с огородами и свиньями на центральной площади Киева. Скоро конец этому недоразумению. Остатки подберут Польша и Венгрия.
banyi3 21 июля 2018 | 10:11
noxepy_7_40_: Заберут, если захотят, а если не захотят, это дорого животных содержать, пока они мяса или молока давать не начнут? )))
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 10:10
Услышав предложение нацдилера о референдуме, американцы на всякий случай выделили украинцам на оборону ещё 200 млн долларов?
stakanoff 21 июля 2018 | 10:12
mikhail_spb_: как раз Пете хватит, чтобы позавтракать на Мальдивах