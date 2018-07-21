Среди погибших при крушении судна на озере в Миссури, россиян нет

Об этом сообщает посольство России в Вашингтоне. Жертвами аварии экскурсионного автобуса-амфибии стали 17 человек. Катастрофа произошла в четверг вечером из-за мощнейшего шторма. Как рассказала телеканалу «Фокс» одна из спасшихся пассажирок, капитан судна сказал, что не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты.

По данным телеканала CNN, на потерпевшим крушение транспорте ранее были выявлены неполадки с двигателем. Ведется расследование.