Среди погибших при крушении судна на озере в Миссури, россиян нет
Об этом сообщает посольство России в Вашингтоне. Жертвами аварии экскурсионного автобуса-амфибии стали 17 человек. Катастрофа произошла в четверг вечером из-за мощнейшего шторма. Как рассказала телеканалу «Фокс» одна из спасшихся пассажирок, капитан судна сказал, что не нужно утруждаться и надевать спасательные жилеты.
По данным телеканала CNN, на потерпевшим крушение транспорте ранее были выявлены неполадки с двигателем. Ведется расследование.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 21 июля 2018 | 09:42
Видно, была ШШ из РФ.....шлюха-шпионка.
Иначе зачем утверждать, что наших нет.
shlevet 21 июля 2018 | 09:44
Ну и слава Богу
odobryam_s 21 июля 2018 | 09:46
"Это же не Майами, пояснили в посольстве".