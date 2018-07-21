Фейсбук прекратил сотрудничество с фирмой, которая могла передавать данные пользователей властям США. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Речь идет о фирме Crimson Hexagon, которая в последнее время заключила много контрактов на анализ публичных данных пользователей. По данным издания, среди клиентов фирмы, помимо правительственных ведомств США, были власти Турции и российская некоммерческая организация Фонд развития гражданского общества, глава которого занимал высокий пост в администрации президента.

Деятельность Кримсон Хексагон Фейсбук начал изучать после скандала вокруг уже недействующей британской компании Кэмбридж Аналитика (Cambridge Analytica), которая также собрала личные данные 50 миллионов аккаунтов соцсети.