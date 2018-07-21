Фейсбук прекратил сотрудничество с фирмой, которая могла передавать данные пользователей властям США
Фейсбук прекратил сотрудничество с фирмой, которая могла передавать данные пользователей властям США. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Речь идет о фирме Crimson Hexagon, которая в последнее время заключила много контрактов на анализ публичных данных пользователей. По данным издания, среди клиентов фирмы, помимо правительственных ведомств США, были власти Турции и российская некоммерческая организация Фонд развития гражданского общества, глава которого занимал высокий пост в администрации президента.
Деятельность Кримсон Хексагон Фейсбук начал изучать после скандала вокруг уже недействующей британской компании Кэмбридж Аналитика (Cambridge Analytica), которая также собрала личные данные 50 миллионов аккаунтов соцсети.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 21 июля 2018 | 09:46
Фейсбук - проходной двор?! Они сначала сдают данные, потом машут кулаками....
olegleon 21 июля 2018 | 09:47
а что теперь то прекращать, если данные уже переданы?
прекратит с этой и заключит договор с другой, которая будет продолжать передавать данные.