По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение «пакета Яровой»

По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение так называемого «пакета Яровой». Закон обязывает операторов связи хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другие коммуникации пользователей.

По некоторым оценкам, чтобы компенсировать затраты на исполнение закона Яровой, тарифы и вовсе придется увеличить вдвое.