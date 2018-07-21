По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение «пакета Яровой»
По прогнозам ФСБ тарифы на связь могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение так называемого «пакета Яровой». Закон обязывает операторов связи хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другие коммуникации пользователей.
По некоторым оценкам, чтобы компенсировать затраты на исполнение закона Яровой, тарифы и вовсе придется увеличить вдвое.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liliputin_fashist 21 июля 2018 | 09:34
Россиянам привычно оплачивать глупые прихоти барина.
varangian2011 21 июля 2018 | 10:14
liliputin_fashist: Страх воров, мы тоже должны оплачивать из нашего кармана.
gvs 21 июля 2018 | 09:35
Вот пусть Яровая и доплачивает. А хватать не будет - пусть у ФСБшников займет, они нынче богатенькие.
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 09:36
То есть чекисты заберут себе 10% оборота операторов связи?
Это крышевание или рэкет?
А ещё 90% распределится между кем?
fueaqui 21 июля 2018 | 10:11
mikhail_spb_: ФСБ не заберет себе ничего, речь идет о повышении тарифов для закупки операторами оборудования для сбора и хранения данных (вследствие чего для операторов повышается себестоимость оказания услуг связи - таким образом, для поддержания прежнего уровня рентабельности операторы будут повышать стоимость своих услуг)
y3emen1 21 июля 2018 | 10:17
fueaqui: и чё, от этой аппаратуры связь улучшится?
yralez 21 июля 2018 | 09:39
Чекисты как всегда......за спину бабы спрятались.
globalrus 21 июля 2018 | 09:41
по прогнозам фсб...))) как мило..
kir_pich_101 21 июля 2018 | 10:01
globalrus: А у нас что ни бизнес - то крыша силовиков.
Они и цены устанавливают.
А бизнес с колен так и встает...
polsan 21 июля 2018 | 09:51
Российские операторы сотовой связи, особенно те, кто получил частоты в вечное пользование, очень бедные и любят плакаться. Было бы невыгодно они бы уже прикрыли бизнес, а так прибыли всё время растут и плачь тоже! ))
vedma2017 21 июля 2018 | 09:51
А почему бы фсб не взять эти расходы на себя ???
serjo1977 21 июля 2018 | 09:58
"Было пять, а стало восемь?
Всё равно звонить не бросим!
Передайте Владимировичу — нам и десять по плечу,
Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!
Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!"
ac_dc 21 июля 2018 | 10:10
hады
varangian2011 21 июля 2018 | 10:16
Всем дружно нужно перейти на Ватсап или Телеграм, и послать эти Билайны с Мегафонами которые все равно принадлежат кремлевской кучке олигархов.
polsan 21 июля 2018 | 10:19
varangian2011: :) без операторов сотовой связи Вы это сделать не сможете! ))
semper_fidelis 21 июля 2018 | 10:18
С каких пор ФСБ занимается тарифами на мобильную связь? И где можно ознакомиться с этими прогнозами? Или эта ФСБ - совсем не та ФСБ?