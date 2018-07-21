«Русал» обратилась к Минфину США с предложениями о снятии санкций с российской компании
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина. Министр финансов не стал вдаваться в подробности, но отметил, что такой сценарий возможен. Наша цель – не состоит в том, чтобы убрать «Русал» из бизнеса – сказал Мнучин.
Российский алюминиевый гигант вместе с другими компаниями Олега Дерипаски попал под американские санкции в начале апреля. Одним из условий снятия ограничений Минфин США называл снижение доли миллиардера в активах компании.
Комментарии8
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odobryam_s 21 июля 2018 | 09:39
" Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
А.П. Чехов. "Ванька".
kokeshi 21 июля 2018 | 09:44
odobryam_s: а, "ежели что, дери меня, как сидорову козу" - вольный слог, как помню)
doctor_parazitov 21 июля 2018 | 09:44
Ха-Ха!
vilingrad 21 июля 2018 | 09:49
КАк они торопятся, бедолаги. Дятел с белкой на башке еще не успел вернуться домой. Болит у Русала, болит...
tanber 21 июля 2018 | 09:58
" Предложил снять санкции"! Аъхахаха! А что еще изволите предложить. господа мошенники?!
student_ru_ru 21 июля 2018 | 10:10
Сажайте алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Нечего унижаться. Неужели прогнулись?
slawa1940 21 июля 2018 | 10:11
Доли, их кол-во, можно снизить а их наполнение повысить и всё будет тип-топ! Получится, поделитесь! Хи!
irinakingsize1 21 июля 2018 | 10:20
А не пятая ли колонна засела в этом Русале? Вот вся страна радуется санкциям, понимает их огромную пользу для расцвета страны и только эти делают вид, что им санкции чем-то не угодили. Да еще Димка Киселев периодически подвывает-в Европу просится. А сам все это время продолжает эту Европу обсирать. Вот что за сорт людей вывели?