США не признает результаты возможного референдума в Донбассе, который предложил провести Владимир Путин
О нелегитимности подобного голосования в своем твиттере написала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она отметила, что Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.
Ранее Bloomberg писало, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил своему американскому коллеге провести референдум о самоопределении в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Трамп взял время на размышление и попросил не объявлять об этом публично.
Комментарии41
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banyi3 21 июля 2018 | 09:35
Ну не признает и не признает, а РФ признает , и чё? ))
compare 21 июля 2018 | 09:39
banyi3: вопрос не в этом,а в том,кто будет "содержать" этих "самоопределившихся" жителей "военторга"...
banyi3 21 июля 2018 | 09:42
compare: РФ конечно.., а что делать? Вопрос более сложный - кто всю хохляндию в обозримом будущем содержать будет? Тут РФ уже не потянет одна )
shicotus_live 21 июля 2018 | 09:44
США не признает...
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Опять смена безграмотных гастриков на Эхе?)))
Видимо в редакторы стали каклов набирать)))
А вообще забавно. Сами американцы эту тему с референдумом озвучили. сами же не признают. Сами с собой в народы играют "левая рука" против "правой руки"))
ura_russians 21 июля 2018 | 09:51
compare: вопрос не в этом,а в том,кто будет "содержать" этих "самоопределившихся"
—
логика тупого бездельника с майдауном головного мозга - кто-то должен содержать.
генетические рабы вы, хоть и майданутые - поскакать, покбивать, погромить, лишь бы не работать
:))))
а когда-то Украина кормила всю Россию и ещё 30 лет назад была промышленно развитой страной, производящей всё от автомобилей до кораблей и космических ракет.
nersesov 21 июля 2018 | 10:11
compare: а кто их раньше содержал?
serjo1977 21 июля 2018 | 09:44
banyi3: и чё?
===
А ни чё... Доллар по 100, сыр по 1000, а тебе твои 11.80 индексировать станет не откуда.
banyi3 21 июля 2018 | 09:46
serjo1977: Ну по 100, так по 100 , по 1000, ну по 1000 и чё? )
andygo__ru 21 июля 2018 | 10:06
banyi3: "Ну по 100, так по 100 , по 1000, ну по 1000 и чё? )" ---
-- что воля, что неволя - все равно-о-о-о.... (С) ;) :) :)
banyi3 21 июля 2018 | 10:08
andygo__ru: При чём здесь сыр? ))
echo_shar 21 июля 2018 | 10:04
serjo1977: ura_russians: shicotus_live: compare: banyi3:
Можно было бы провести референдум по статусу ЛДНР во всей бывшей Украине. По законам бывшей Украины. И народ в Киеве проголосовал бы за автономию или даже за отделение ЛДНР.
Война уже надоела всем!
nersesov 21 июля 2018 | 10:15
echo_shar: не исключено, что народ в Киеве проголосовал бы за отделение западных областей, чтобы начать спокойно жить.
irinakingsize1 21 июля 2018 | 09:55
banyi3: А ниче! Будешь салат из валежника с пальмовым маслом жрать до конца жизни (до пенсии в 65 ,если доживешь). а по праздникам в очереди за одним пузырьком боярки в руки стоять с номерком на руке.
ura_russians 21 июля 2018 | 10:03
irinakingsize1:
а по праздникам в очереди за одним пузырьком боярки в руки стоять с номерком на руке.
—-
это всё будет в бандеростане, где уже сейчас пенсии и зарплаты в 4 раза меньше российских, гривна упала до 2₽ (было 5₽ в 2013м), бензин в 1,5 раза дороже чем в богатой России.
vsehporvem 21 июля 2018 | 10:04
irinakingsize1: Ну нам то, ватникам, не привыкать! Тебе это не грозит. Укропских гастеров пруд пруди и каждого надо обогреть, приласкать... А рассчитываются они с тобой евриками, гривнями или рублями?
zibex 21 июля 2018 | 10:18
vsehporvem: украинцы к оккупантам работать почти не едут - теперь к вам едут таджики, узбеки и прочие киргизы.
viniqi 21 июля 2018 | 10:02
banyi3:Гермафродитам пригожинским - тут слова не давали!!!
andetag 21 июля 2018 | 09:35
хочу там референдум проведу, хочу сям. да кто он такой для Донбасса этот путин? НИКТО.
dorin1987 21 июля 2018 | 10:21
andetag: /да кто он такой для Донбасса этот путин? НИКТО./ - Зря Вы так. Он - гарант их желания самоутвердиться, их комплекса неполноценности. Ибо нынешние лугандонцы сделают все, что угодно, лишь бы не признавать, что союз с ублюдками с гражданством РФ и сам проект лугандона - был ошибкой. Как и крепостные няшмяша они будут до хрипоты орать о какой-то дебильной "руССкасти"...
davi__koloradov 21 июля 2018 | 09:36
Зато референдумы в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке и Сахалине, Штаты с радостью признают.
ura_russians 21 июля 2018 | 10:07
davi__koloradov:
Зато референдумы в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке и Сахалине, Штаты с радостью признают.
—-
сепаратизм в России - преступление.
да и всё равно референдумы покажут желание людей жить в России, а не в анархии.
пример Украины лет на 50 отбил охоту скакать
olegleon 21 июля 2018 | 09:38
итак. президент России предложил президенту США провести референдум. Трамп сказал что подумает. потом отклонил это предложение. и вот теперь Хизер проснулась и заявляет, что не признает итоги того, чего не будет, т.к. президент уже отклонил это предложение.
Хизер: - я отклоняю ваше предложение о замужестве
- но я Вам не предлагал замужество!
- а я всё равно отклоняю
viniqi 21 июля 2018 | 10:04
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
danko_viola 21 июля 2018 | 10:06
viniqi: хол опущенный! Кокломрась.
snikkersnepper 21 июля 2018 | 10:09
olegleon: shicotus_live:
М-да, уж на что скептически относился к этой идее, но сама реакция как всегда потрясает. Их даже не интересует, какие именно вопросы будут выносится на референдум, где он будет проводиться (только в ДНР/ЛНР или и в "подкиевских" районах), будет ли у него международная поддержка и так далее. Все - "низя". Потому что судьбу украинцев (сирийцев, ливийцев, венесуэльцев) должны определять не они сами, а Хизер Нойерт и хомяки с ЭМ.
Любителям референдумов в Калининграде и на Сахалине хотелось бы задать вопрос, сколько лет в этих регонах продолжается "АТО", уносящая тысячи человеческих жизней. Ведь в Чечне как раз референдум был...
snikkersnepper 21 июля 2018 | 10:11
olegleon: shicotus_live:
27 марта 1994 года в Украине состоялся первый тур выборов депутатов Верховной Рады Украины. Но одновременно с выборами депутатов на всех избирательных участках Донецкой и Луганской областей проходил так называемый совещательный опрос.
Этим изящным словосочетанием назывался региональный референдум в Донбассе, который по тогдашнему куцему и неполному законодательству Украины провести было невозможно. О чем же тогда спрашивали жителей Донецкой и Луганской областей?
Первый вопрос звучал так: «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины?»
Второй вопрос был: «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с государственным украинским языком?»
Третий вопрос гласил: «Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой (Луганской) области языком работы, делопроизводства и документации, а также образования и науки был русский язык наряду с украинским?»
Четвертый вопрос был сформулирован весьма размыто: «Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ?». В реалиях 1994 года это было аналогично сегодняшнему участию в Таможенном союзе или прочих формах евразийской интеграции постсоветских республик.
Явка избирателей на «совещательный опрос» 27 марта 1994 года составила 72% в Донецкой области и 75% в Луганской. Поддержка каждого из пунктов опроса по областям колебалась от 80 до 90%.
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 09:39
Нацдилер просто потроллил мировую общественность и всё.
Нечего тут обсуждать и признавать.
vsehporvem 21 июля 2018 | 09:43
Значит боевики ВСУ будут продолжать гибнуть в борьбе с собственным народом!
jacknichols 21 июля 2018 | 10:14
vsehporvem: Много "боевиков ВСУ" погибло
в борьбе с собственным народом до 2014-го года
до того как там открылись военторги для шахтеров и трактористов?
Давай, портянка, изрыгни чего-нибудь еще умного.
yralez 21 июля 2018 | 09:45
Трамп вляпался в дерьмо, а теперь отмазываются.
Не надо было вляпываться......т.е. встречу с путиным затевать.
serjo1977 21 июля 2018 | 09:46
Представляю, какой вой поднял бы дуче со своими "шестёрками", если бы китайцы предложили японцам провести референдум о статусе Сибири...
banyi3 21 июля 2018 | 09:50
serjo1977: Это две большие разницы - РФ и хохляндия )))
vsehporvem 21 июля 2018 | 09:52
serjo1977: Для начала узкорвлым надо организовать японскую народную республику на ДВ и повоевать годика 4 с Россией...
noxepy_7_40_ 21 июля 2018 | 09:52
Глава МИД Украины обвинил Москву в «репетиции развала страны»
Какая ещё "страна", Дикое гуляй-поле в вечно скачущими шумерами, выращивающих на центральной площади Киева цыбулю и свиней.
irinakingsize1 21 июля 2018 | 09:57
На самом деле новость хорошая. Когда Крым брал , разрешения у пиндосов не просил. А щас чета прогнулся. Неужли Трампушка потихоньку нагибает.Ох уж этот гибридный соломенный дед-вот как пить дать переиграет нашего Акелу.
vsehporvem 21 июля 2018 | 10:13
irinakingsize1: Так Вован и сейчас разрешения не спрашивает. Было бы предложено...
kaputvsemu 21 июля 2018 | 09:59
Если вовочка хочет ещё санкций огрести, то пускай себе проводит очередной филькин рейхсферендум. :)
monterado_ancona_marche 21 июля 2018 | 10:03
Спасибо, амеры, что дали России добро забрать Донбасс себе.
Она хотела демократичненько, референдумом, а вы сказали: "Берите так..."
nds_01 21 июля 2018 | 10:08
Само по себе предложение, исходящее от России, провести (совместно с США) референдум в третьем государстве - проявление феерической наглости с катастрофическими последствиями для всего мира, если бы предложение было принято.
Следование "новому принципу", предложенному Путиным, по сути означало бы, что два государства по сговору друг с другом делегируют сами себе право решать вопросы границ в Европе.
zibex 21 июля 2018 | 10:15
Надо также провести референдумы за присоединение Карелии к Финляндии и Кенигсберга к Германии.
semper_fidelis 21 июля 2018 | 10:21
США не признаЕт?! Сотрудникам "Эха" на заметку: США - не оно, не он и не она. США - они.
У либерды подчинённые - и те невежды.