США не признает результаты возможного референдума в Донбассе, который предложил провести Владимир Путин

О нелегитимности подобного голосования в своем твиттере написала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она отметила, что Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

Ранее Bloomberg писало, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил своему американскому коллеге провести референдум о самоопределении в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Трамп взял время на размышление и попросил не объявлять об этом публично.