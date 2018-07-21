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09:30, 21 июля 2018

США не признает результаты возможного референдума в Донбассе, который предложил провести Владимир Путин

О нелегитимности подобного голосования в своем твиттере написала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Она отметила, что Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

Ранее Bloomberg писало, что российский президент на встрече в Хельсинки предложил своему американскому коллеге провести референдум о самоопределении в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Трамп взял время на размышление и попросил не объявлять об этом публично.

Комментарии

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banyi3 21 июля 2018 | 09:35

Ну не признает и не признает, а РФ признает , и чё? ))

compare 21 июля 2018 | 09:39

banyi3: вопрос не в этом,а в том,кто будет "содержать" этих "самоопределившихся" жителей "военторга"...

banyi3 21 июля 2018 | 09:42

compare: РФ конечно.., а что делать? Вопрос более сложный - кто всю хохляндию в обозримом будущем содержать будет? Тут РФ уже не потянет одна )

shicotus_live 21 июля 2018 | 09:44

США не признает...
____________________________________
Опять смена безграмотных гастриков на Эхе?)))
Видимо в редакторы стали каклов набирать)))
А вообще забавно. Сами американцы эту тему с референдумом озвучили. сами же не признают. Сами с собой в народы играют "левая рука" против "правой руки"))

ura_russians 21 июля 2018 | 09:51

compare: вопрос не в этом,а в том,кто будет "содержать" этих "самоопределившихся"


логика тупого бездельника с майдауном головного мозга - кто-то должен содержать.
генетические рабы вы, хоть и майданутые - поскакать, покбивать, погромить, лишь бы не работать
:))))

а когда-то Украина кормила всю Россию и ещё 30 лет назад была промышленно развитой страной, производящей всё от автомобилей до кораблей и космических ракет.

nersesov 21 июля 2018 | 10:11

compare: а кто их раньше содержал?

serjo1977 21 июля 2018 | 09:44

banyi3: и чё?
===
А ни чё... Доллар по 100, сыр по 1000, а тебе твои 11.80 индексировать станет не откуда.

banyi3 21 июля 2018 | 09:46

serjo1977: Ну по 100, так по 100 , по 1000, ну по 1000 и чё? )

andygo__ru 21 июля 2018 | 10:06

banyi3: "Ну по 100, так по 100 , по 1000, ну по 1000 и чё? )" ---


-- что воля, что неволя - все равно-о-о-о.... (С) ;) :) :)

banyi3 21 июля 2018 | 10:08

andygo__ru: При чём здесь сыр? ))

echo_shar 21 июля 2018 | 10:04

serjo1977: ura_russians: shicotus_live: compare: banyi3:
Можно было бы провести референдум по статусу ЛДНР во всей бывшей Украине. По законам бывшей Украины. И народ в Киеве проголосовал бы за автономию или даже за отделение ЛДНР.
Война уже надоела всем!

nersesov 21 июля 2018 | 10:15

echo_shar: не исключено, что народ в Киеве проголосовал бы за отделение западных областей, чтобы начать спокойно жить.

irinakingsize1 21 июля 2018 | 09:55

banyi3: А ниче! Будешь салат из валежника с пальмовым маслом жрать до конца жизни (до пенсии в 65 ,если доживешь). а по праздникам в очереди за одним пузырьком боярки в руки стоять с номерком на руке.

ura_russians 21 июля 2018 | 10:03

irinakingsize1:
а по праздникам в очереди за одним пузырьком боярки в руки стоять с номерком на руке.
—-

это всё будет в бандеростане, где уже сейчас пенсии и зарплаты в 4 раза меньше российских, гривна упала до 2₽ (было 5₽ в 2013м), бензин в 1,5 раза дороже чем в богатой России.

vsehporvem 21 июля 2018 | 10:04

irinakingsize1: Ну нам то, ватникам, не привыкать! Тебе это не грозит. Укропских гастеров пруд пруди и каждого надо обогреть, приласкать... А рассчитываются они с тобой евриками, гривнями или рублями?

zibex 21 июля 2018 | 10:18

vsehporvem: украинцы к оккупантам работать почти не едут - теперь к вам едут таджики, узбеки и прочие киргизы.

(комментарий скрыт)

viniqi 21 июля 2018 | 10:02

banyi3:Гермафродитам пригожинским - тут слова не давали!!!

andetag 21 июля 2018 | 09:35

хочу там референдум проведу, хочу сям. да кто он такой для Донбасса этот путин? НИКТО.

dorin1987 21 июля 2018 | 10:21

andetag: /да кто он такой для Донбасса этот путин? НИКТО./ - Зря Вы так. Он - гарант их желания самоутвердиться, их комплекса неполноценности. Ибо нынешние лугандонцы сделают все, что угодно, лишь бы не признавать, что союз с ублюдками с гражданством РФ и сам проект лугандона - был ошибкой. Как и крепостные няшмяша они будут до хрипоты орать о какой-то дебильной "руССкасти"...

davi__koloradov 21 июля 2018 | 09:36

Зато референдумы в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке и Сахалине, Штаты с радостью признают.

ura_russians 21 июля 2018 | 10:07

davi__koloradov:
Зато референдумы в Калининграде, Татарстане, на Дальнем Востоке и Сахалине, Штаты с радостью признают.
—-

сепаратизм в России - преступление.
да и всё равно референдумы покажут желание людей жить в России, а не в анархии.
пример Украины лет на 50 отбил охоту скакать

olegleon 21 июля 2018 | 09:38

итак. президент России предложил президенту США провести референдум. Трамп сказал что подумает. потом отклонил это предложение. и вот теперь Хизер проснулась и заявляет, что не признает итоги того, чего не будет, т.к. президент уже отклонил это предложение.

Хизер: - я отклоняю ваше предложение о замужестве
- но я Вам не предлагал замужество!
- а я всё равно отклоняю

viniqi 21 июля 2018 | 10:04

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть -вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

danko_viola 21 июля 2018 | 10:06

viniqi: хол опущенный! Кокломрась.

snikkersnepper 21 июля 2018 | 10:09

olegleon: shicotus_live:

М-да, уж на что скептически относился к этой идее, но сама реакция как всегда потрясает. Их даже не интересует, какие именно вопросы будут выносится на референдум, где он будет проводиться (только в ДНР/ЛНР или и в "подкиевских" районах), будет ли у него международная поддержка и так далее. Все - "низя". Потому что судьбу украинцев (сирийцев, ливийцев, венесуэльцев) должны определять не они сами, а Хизер Нойерт и хомяки с ЭМ.

Любителям референдумов в Калининграде и на Сахалине хотелось бы задать вопрос, сколько лет в этих регонах продолжается "АТО", уносящая тысячи человеческих жизней. Ведь в Чечне как раз референдум был...

snikkersnepper 21 июля 2018 | 10:11

olegleon: shicotus_live:

27 марта 1994 года в Украине состоялся первый тур выборов депутатов Верховной Рады Украины. Но одновременно с выборами депутатов на всех избирательных участках Донецкой и Луганской областей проходил так называемый совещательный опрос.
Этим изящным словосочетанием назывался региональный референдум в Донбассе, который по тогдашнему куцему и неполному законодательству Украины провести было невозможно. О чем же тогда спрашивали жителей Донецкой и Луганской областей?
Первый вопрос звучал так: «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины?»
Второй вопрос был: «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с государственным украинским языком?»
Третий вопрос гласил: «Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой (Луганской) области языком работы, делопроизводства и документации, а также образования и науки был русский язык наряду с украинским?»
Четвертый вопрос был сформулирован весьма размыто: «Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ?». В реалиях 1994 года это было аналогично сегодняшнему участию в Таможенном союзе или прочих формах евразийской интеграции постсоветских республик.
Явка избирателей на «совещательный опрос» 27 марта 1994 года составила 72% в Донецкой области и 75% в Луганской. Поддержка каждого из пунктов опроса по областям колебалась от 80 до 90%.

mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 09:39


Нацдилер просто потроллил мировую общественность и всё.
Нечего тут обсуждать и признавать.

vsehporvem 21 июля 2018 | 09:43

Значит боевики ВСУ будут продолжать гибнуть в борьбе с собственным народом!

jacknichols 21 июля 2018 | 10:14

vsehporvem: Много "боевиков ВСУ" погибло
в борьбе с собственным народом до 2014-го года
до того как там открылись военторги для шахтеров и трактористов?
Давай, портянка, изрыгни чего-нибудь еще умного.

yralez 21 июля 2018 | 09:45

Трамп вляпался в дерьмо, а теперь отмазываются.
Не надо было вляпываться......т.е. встречу с путиным затевать.

serjo1977 21 июля 2018 | 09:46

Представляю, какой вой поднял бы дуче со своими "шестёрками", если бы китайцы предложили японцам провести референдум о статусе Сибири...

banyi3 21 июля 2018 | 09:50

serjo1977: Это две большие разницы - РФ и хохляндия )))

vsehporvem 21 июля 2018 | 09:52

serjo1977: Для начала узкорвлым надо организовать японскую народную республику на ДВ и повоевать годика 4 с Россией...

noxepy_7_40_ 21 июля 2018 | 09:52

Глава МИД Украины обвинил Москву в «репетиции развала страны»‍

Какая ещё "страна", Дикое гуляй-поле в вечно скачущими шумерами, выращивающих на центральной площади Киева цыбулю и свиней.

irinakingsize1 21 июля 2018 | 09:57

На самом деле новость хорошая. Когда Крым брал , разрешения у пиндосов не просил. А щас чета прогнулся. Неужли Трампушка потихоньку нагибает.Ох уж этот гибридный соломенный дед-вот как пить дать переиграет нашего Акелу.

vsehporvem 21 июля 2018 | 10:13

irinakingsize1: Так Вован и сейчас разрешения не спрашивает. Было бы предложено...

kaputvsemu 21 июля 2018 | 09:59

Если вовочка хочет ещё санкций огрести, то пускай себе проводит очередной филькин рейхсферендум. :)

monterado_ancona_marche 21 июля 2018 | 10:03

Спасибо, амеры, что дали России добро забрать Донбасс себе.
Она хотела демократичненько, референдумом, а вы сказали: "Берите так..."

nds_01 21 июля 2018 | 10:08

Само по себе предложение, исходящее от России, провести (совместно с США) референдум в третьем государстве - проявление феерической наглости с катастрофическими последствиями для всего мира, если бы предложение было принято.
Следование "новому принципу", предложенному Путиным, по сути означало бы, что два государства по сговору друг с другом делегируют сами себе право решать вопросы границ в Европе.

zibex 21 июля 2018 | 10:15

Надо также провести референдумы за присоединение Карелии к Финляндии и Кенигсберга к Германии.

semper_fidelis 21 июля 2018 | 10:21

США не признаЕт?! Сотрудникам "Эха" на заметку: США - не оно, не он и не она. США - они.

У либерды подчинённые - и те невежды.

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