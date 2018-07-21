Президент Эквадора Ленин Морено впервые официально посетит Лондон в рамках европейского турне
Президент Эквадора Ленин Морено впервые официально посетит Лондон в рамках европейского турне. Не исключено, что в ходе визита решится вопрос о возможной выдаче Джулиана Ассанжа Великобритании.
Британские власти ведут секретные переговоры с Эквадором о судьбе основателя WikiLeaks. Об этом сообщили на прошлой неделе The Times и Daily Mail со ссылкой на близкие к Ассанжу источники. По их данным, диалог начался за несколько недель до визита в Великобританию нового главы Эквадора. В переговорах участвует министр иностранных дел Королевства Алан Дункан. Ассанж об этом не знает. Собеседники изданий предположили, что США оказывают «значительное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать кредит от МВФ. В то же время они отмечают, что право на политическое убежище не может быть отменено в соответствии с международными нормами. О том, что основателя WikiLeaks могут выселить из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается от американского правосудия уже около 6 лет, также сообщила «Эху» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на свои источники.
В МИД южноамериканской страны подтвердили, что переговоры о судьбе Ассанжа действительно ведутся, однако подчеркнули, что Морено на этот раз не планирует с ним встречаться и официально касаться этой темы.
Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Ассанж не сможет скрываться в дипмиссии до конца жизни. Сам Морено, занявший пост президента год назад, называл его «камнем в ботинке», «хакером» и «унаследованной проблемой».
Комментарии7
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doxerom 21 июля 2018 | 09:13
"Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить" я думал это лозунг, а оно вон как и впрямь жив.
serg4422 21 июля 2018 | 09:22
doxerom: а я то же самое хотел написать...
nigelliri56 21 июля 2018 | 09:24
doxerom: Лучше бы он с 1870 г. по 1924 г. тоже прожил в Эквадоре.
serg4422 21 июля 2018 | 09:39
nigelliri56: откуда ты знаешь,что лучше?
nigelliri56 21 июля 2018 | 09:54
serg4422: В Эквадоре был бы сейчас коммунизьм.
polsan 21 июля 2018 | 09:25
doxerom: Этот Ленин живёт теперь в Эквадоре! )
seryj_wolk 21 июля 2018 | 10:17
Ассанж оказался в дураках. Отсидел добровольно 6 лет. И это ему не зачтется.