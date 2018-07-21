Президент Эквадора Ленин Морено впервые официально посетит Лондон в рамках европейского турне. Не исключено, что в ходе визита решится вопрос о возможной выдаче Джулиана Ассанжа Великобритании.

Британские власти ведут секретные переговоры с Эквадором о судьбе основателя WikiLeaks. Об этом сообщили на прошлой неделе The Times и Daily Mail со ссылкой на близкие к Ассанжу источники. По их данным, диалог начался за несколько недель до визита в Великобританию нового главы Эквадора. В переговорах участвует министр иностранных дел Королевства Алан Дункан. Ассанж об этом не знает. Собеседники изданий предположили, что США оказывают «значительное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать кредит от МВФ. В то же время они отмечают, что право на политическое убежище не может быть отменено в соответствии с международными нормами. О том, что основателя WikiLeaks могут выселить из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается от американского правосудия уже около 6 лет, также сообщила «Эху» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на свои источники.

В МИД южноамериканской страны подтвердили, что переговоры о судьбе Ассанжа действительно ведутся, однако подчеркнули, что Морено на этот раз не планирует с ним встречаться и официально касаться этой темы.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Ассанж не сможет скрываться в дипмиссии до конца жизни. Сам Морено, занявший пост президента год назад, называл его «камнем в ботинке», «хакером» и «унаследованной проблемой».