Бывший секретарь районного суда Петербурга Александр Эйвазов выходит сегодня на свободу. Его посадили из мести за то, что он вскрыл профессиональные судейские тайны, — сказал «Эху» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что судьи вероятно очень довольны, что таким образом наказали секретаря. С их точки зрения он повел себя не красиво, — считает главред «Медиазоны».