Бывший секретарь районного суда Петербурга Александр Эйвазов выходит сегодня на свободу
Бывший секретарь районного суда Петербурга Александр Эйвазов выходит сегодня на свободу. Его посадили из мести за то, что он вскрыл профессиональные судейские тайны, — сказал «Эху» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Сергей Смирнов добавил, что судьи вероятно очень довольны, что таким образом наказали секретаря. С их точки зрения он повел себя не красиво, — считает главред «Медиазоны».
Комментарии3
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ugiazov 21 июля 2018 | 09:19
Закон используют для мести.
polsan 21 июля 2018 | 09:28
С их, судей, точки зрения он повел себя некрасиво.
Некрасиво - это теперь повод для наказания? )
ruderpost 21 июля 2018 | 09:39
судейские тайны это тариф на судейские услуги?