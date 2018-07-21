Российская компания «Русал» обратилась в Минфин США с планом вывода из-под американских санкций
Российская компания «Русал» обратилась в Минфин США с планом вывода из-под американских санкций. Это сообщил агентству «Рейтер» глава ведомства Стивен Мнучин. Он подчеркнул, что считает своей целью оставить «Русал» в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение.
Один из крупнейших в мире производителей алюминия попал под санкции из-за контролирующего акционера Олега Дерипаски. Российский миллиардер пообещал сократить свою долю в компании ниже 50%. Он уже покинул совет директоров «Русала».
Комментарии6
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davi__koloradov 21 июля 2018 | 09:12
Путинцы лижут сапоги "пиндосам"!
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 09:16
Они что с ума сошли?? счастья своего не понимают, жить под санкциями??)) как учит великий ПУ))
rusof_ob 21 июля 2018 | 09:27
mordvinyka_zabiyka: Они же, далеко, не буратины, потому и не понимают.
pionerka Зинаида Сацкая 21 июля 2018 | 09:58
Какой своеобразный патриотизм. IMHO
andy66 21 июля 2018 | 10:00
санкциями нужно гордиться!!! ))
podwodnik 21 июля 2018 | 10:07
Алекс - Дональду
Направляем на одобрение план операции "русал-кроссоворд". Порядок проведение плана через Минфин и Конгресс оставляем на усмотрение товарища Дональда. В случае успешной реализации операции принято решение войти в Совбез с ходатайством о присвоении товарищу Дональду звания Героя. Любая материальная поддержка через явку в Бруклине на Цветочной улице.
Алекс.