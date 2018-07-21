В Алма-Ате простились с убитым фигуристом Денисом Теном

На гражданской панихиде были главы спортивных федераций Казахстана, известные спортсмены и депутаты. Гроб был накрыт государственным флагом. Из зала прощания его вынесли военные офицеры.

25-летний Денис Тен завоевал медали Олимпиады и чемпионатов мира. В четверг он попытался помещать ворам украсть боковые зеркала с его машины и его убили ножом. Двое нападавших задержаны.