Владимир Путин заявил, что идея повышения пенсионного возраста ему не нравится
При этом президент накануне выступил с доводами в пользу реформы. Глава государства впервые высказался о пенсионной реформе спустя месяц после того, как о ней сообщили в правительстве.
Вероятно, Путин решил, что тема стала слишком острой, сказал «Эху» политолог Глеб Павловский.
В 2005 году Путин заявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.
Комментарии38
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andreykochnev 21 июля 2018 | 09:06
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
eternity88 21 июля 2018 | 09:52
andreykochnev:
С тяжёлым сердцем, дорогие сограждане, я вынужден засадить вам ещё глубжее. А то ведь ежели станет нечем кормить эту свору псов и шакалов в погонах и мундирах, что я от жадности и страха наплодил, мне самому засадят так, что и не выдержу, запла́чу, а это не по-пацански. Так что смазывайте булки, терпилы мои любимые... Всех касается!
Любящий вас всех
Ваш пожизненный президент
В В Бутин
keg 21 июля 2018 | 09:12
в чём проблема...? правительство в отставку,а сам на пенсию....
plank1957 21 июля 2018 | 09:12
Проснулся голубчик? Милый, больше пол-России сперли твои опричники, пока ты спал.
tadolg 21 июля 2018 | 09:32
plank1957: не, то был не сон. Все планировал, отслеживал, всем управлял. А сейчас зрители в д...ме, оркестранты в д...ме, а управляющий цирком весь в белом. В этом, наверное, вся соль аттракциона.
serge_moro 21 июля 2018 | 09:48
tadolg: Имея 18 лет болванов ,голосующих за одного и того же президента , президент может часто прикидываться под просточка и даже дурачка . Что он и делает часто и пенсионная реформа тому подтверждение. Он включается тогда ,когда население уже созрело и просто кипит. Что с него взять .Вы все его сделали таким диктатором ,избирая его с 2000 и до 2024.
И если он захочет пойдет еще на столько сколько ему надо или природа позволит
plank1957 21 июля 2018 | 09:54
tadolg:
Не наверно, а именно так и есть. Только Вова решил откосить под дурика.
moncegorskyi 21 июля 2018 | 09:40
plank1957: Ты думаешь, сперли опричники от главного кремлецарька- гбшного шулера пол России! Эти пол России распиханы по оффшорам на имена знакомых кремлежулика, а ля "виолончелистов" ролдугиных, которые сами и духом не слыхали, что они такие "богатые"...?! И все это переводилось через "тонкие" ручейки руками таких шавок как судья степанова, следаки, менты кузнецовы, карповы. Там 250 млн. зеленых, там какая-то мелочь и за каких - то 15 лет миллиарды. А этим шавкам за их "труды" - гроши, ну несколько лямов чтобы молчали в тряпочку. Учи матчасть убогий. Царь - святой и не знает что бояре и опричники делают... Что у тебя там в башку закачали, ась?
plank1957 21 июля 2018 | 09:48
moncegorskyi:
Так он же ни сном, ни духом, как с пенсионной "реформой".
uhovostro 21 июля 2018 | 09:12
Ему ужасно не нравится, но он сделать ничего не может - его заставляют злые и министры и нац-предатели всех мастей, либерасты, пятая колона, Навальный, и - самое ужасное! - Обама просто пуки выкручивает! Так что, плача и скорбя со всеми российскими пенсионерами, он всё же вынужден принять эту "реформу"...
igor_ms 21 июля 2018 | 09:13
Добрый и справедливый дядя Володя не даст в обиду народ, который мечтает жить по щучьему велению. Он слегка пожурит выскочку Медведева, на этом все и кончится.
good_sadness 21 июля 2018 | 09:14
Работа для здоровья вредна и работать поэтому не надо
А на пенсию выходить сразу после детского сада!
ts 21 июля 2018 | 09:17
Идея ему не нравится, по подпишет с огромным удовольствием... И глазом не моргнёт...
yralez 21 июля 2018 | 09:22
Царь то хороший.....всё бояре мутят.
Значит, не кудрявый и не совсем лысый , меньше среднего роста, запустит ручки к старикам в карман.
ugiazov 21 июля 2018 | 09:23
Долго сидел под столом, ждал как это обернётся.
hunterhead 21 июля 2018 | 09:24
"Владимир Путин заявил, что идея повышения пенсионного возраста ему не нравится"
- Но так как я с правительством гребя как рабы на галерах ваши деньги наконец прос*али - придется, - добавил Путен.
:-D
eniro 21 июля 2018 | 09:25
Володя - Димону: -Знаешь, я посмотрел нашу идею повышения пенсионного возраста и сказал, что мне она не нравится. А что бы сделал на моем месте ты?
- То же, что и ты. Соврал.
croaker 21 июля 2018 | 09:25
Путин и будет толпе обожателей вешать лапшу на ужи, Массы должны услышать то, что хотят, приятно расслабиться и молиться на вождя дальше. Типа "Вы хочете песен? Их есть у меня!"
good_sadness 21 июля 2018 | 09:39
croaker:
Европа вам шлёт свой горячий привет
Без всякого Путина там пенсионный возраст давно уже за 65 лет !
croaker 21 июля 2018 | 09:47
good_sadness: И живут дольше,и медицина другая,и условия другие, и пенсии - не пособия на дожитие,как у нас.
tanber 21 июля 2018 | 10:02
good_sadness:Ну тогда будьте любезны уж и уровень жизни сравните! А то как то брякнули и в кусты! Вот без всякого Путина там и живут лучше и дольше! А у Нас Путин! Так что прям никак!
nf5096004 21 июля 2018 | 10:08
good_sadness: Размер средних зарплат и пенсий по Европе огласи! Не забудь и упомянуть о качестве медицины.
henry52 21 июля 2018 | 09:28
"Иногда лучше жевать, чем говорить..."
ansata 21 июля 2018 | 09:31
Не прокатило, да, дядя Вова? Аж рейтинг обмяк, а думал то так, на дурачка, под звук вувузел прокатит.
ruderpost 21 июля 2018 | 10:00
ansata: через 2 месяца после принятия реформы рейтинг снова вырастет до 86% после выступления горячолюбимого луноликого по поводу очередного вывода войск из сирии по случаю победы и окончания войны.
podwodnik 21 июля 2018 | 09:31
... ему не нравится ...
"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!"
(Леонид Филатов).
scimitar 21 июля 2018 | 09:41
Всё понятно. Идея путинская, но она ему не нравится. А уж нас-то как тошнит от путинских идей!
ly4_sveta 21 июля 2018 | 09:41
Шизофрения с паранойей в одном флаконе. Расщепленное
сознание - нравится не нравится, так определиться сначала
надо, а потом начинать мутить, но надо... Прямо как - нравится,
не нравится, спи моя красавица.
Или это все «злодей» Медведев?
Такой крутой, сильный и страшный, что Путин на него никак
управы найти не может? ))) А Поклонская «на коне», ей тоже не
нравится и она голосует против, в отличие от других извергов депутатов.
globalrus 21 июля 2018 | 09:45
путин в 2005 заявил....))) смешно. Сам не думал наверно что народ его вытерпит столько. Вытерпит!. Давай еще вова! Терпилы готовы!
globalrus 21 июля 2018 | 09:47
Владимир Путин заявил, что идея повышения пенсионного возраста ему не нравится" - но поскольку других идей нет....
ruderpost 21 июля 2018 | 09:55
судя по всему у него вялотекущая шизофрения медленно но верно переходящая в старческий маразм.
kaputvsemu 21 июля 2018 | 09:57
Какая нафиг "идея"?! :)))
Уже законопроект приняли в первом чтении.
Проснись, нас обокрали! :)))
snikkersnepper 21 июля 2018 | 10:00
Хроники человеческой деградации.
Путин чуть ли не полчаса рассказывал о проблемах пенсионной политики, на пальцах объясняя все ее загогулины (причем не читая по бумажке, а в живом разговоре).
Эхонько выдернуло из всего разговора одну фразу и второй день ее раскручивает.
Эховские пациенты (для которых за пределами Эха "земли нет") заметили только этот заголовок и теперь всерьез считают, что смысл разговора был в нем.
Слушайте, я все понимаю - "кровавый режЫм", "плешивый царек" и так далее. Но неужели вас действительно никак не смущает проблема выбора между человеком, который обстоятельно рассказывает про все "за" и "против" и людьми, которые не способны посмотреть дальше кривого заголовка и пары кричалок?
edyunia 21 июля 2018 | 10:09
snikkersnepper: \\Хроники человеческой деградации.\\
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!!
Чья бы мычала......
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!!!
"Шоб ты жил на одну зарплату." - цитата.
ГЫ=ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!!!!!
nf5096004 21 июля 2018 | 10:14
snikkersnepper: так ты и посмотри, как живут россияне, если чуть-чуть отъехать от Москвы. Нищета и разруха, как в странах третьего мира, но дворцы, дома и счета наших руководителей, несравнимо больше, чем в самых развитых странах. а это не бизнесмены, они обычные чиновники. Именно ты слеп.
rampa 21 июля 2018 | 10:20
snikkersnepper: т.е. вы опять выбираете человека, который вам постоянно говорит, на пальцах все объясняет, но ничего из сказанного не делает? Ню-ню
klegg 21 июля 2018 | 10:15
Если хозяину, как он говорит, не нравится, то чего тогда эти дебилы из ЕР жопу рвут?
vafen 21 июля 2018 | 10:20
Политическая игра слов. Сценарий прохождения законопроекта о пенсиях расписан в разных вариантах. Вплоть до того, что Президент не может не подписать его!