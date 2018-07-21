"Владимир Путин заявил, что идея повышения пенсионного возраста ему не нравится"

При этом президент накануне выступил с доводами в пользу реформы. Глава государства впервые высказался о пенсионной реформе спустя месяц после того, как о ней сообщили в правительстве.

Вероятно, Путин решил, что тема стала слишком острой, сказал «Эху» политолог Глеб Павловский.

В 2005 году Путин заявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.