Иран, по некоторым данным, готовится к массированным кибератакам против США
Иран, по некоторым данным, готовится к массированным кибератакам против США. Исламская республика создала необходимую компьютерную инфраструктуру, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.
В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.
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