Иран, по некоторым данным, готовится к массированным кибератакам против США. Исламская республика создала необходимую компьютерную инфраструктуру, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.