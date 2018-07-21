ФСБ считает, что связь должна подорожать на 10% для покрытия расходов из-за «закона Яровой»
Как сообщает агентство «Рейтер», об этом говорится в ответе Минкомсвязи на обращение Уральской ассоциации операторов связи. Глава ассоциации Леонид Блинов с оценкой ФСБ не согласился и заявил, что операторам придется вдвое повышать стоимость своих услуг, чтобы компенсировать затраты. С 1 июля операторы связи обязаны хранить разговоры и переписку пользователей в течение полугода.
Интернет-трафик пользователей нужно хранить один месяц. Провайдеры начали повышать цены на свои услуги еще в мае.
Комментарии3
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ansata 21 июля 2018 | 08:42
Сами скоро и узнают, на сколько подорожает.
pensioner25 21 июля 2018 | 08:48
Почему тогда "Билайн" уведомил меня смс-кой о подорожании моего тарифа на 25%? "Триколор-ТВ" с 1200 до 1500 рублей в цене поднялся. Пока пенсионную реформу утвердят, нас еще десять раз обуют, обманут, обворуют. Интересно, снятся ли Яровой кошмары по ночам? Конечно, не она придумала эту чушь с хранением информации. Сказали выступить инициатором, дали текст в руки... А своих мозгов, конечно, нет, да и какой дурак против вертикали власти попрет, имея красивую, раскошную жизнь. Какая трусливая система узурпировала власть в стране: ей только бы разгонять, подслушивать, бросать в камеры, отравлять...
piter_ug 21 июля 2018 | 08:50
//считает...//
Кто им сказал, что они умеют считать?