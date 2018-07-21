Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила проверить ярославскую колонию из-за видео с пытками

Она обратилась в Следственный комитет. Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на котором люди в форме жестоко избивают заключенного Евгения Макарова. По сведениям издания, это было в июне прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Управление ФСИН по Ярославской области сообщило, что проводит собственную проверку.