Российский МИД предупредил туристов о возможных задержках авиарейсов в Италии

Несколько авиакомпаний проводят сегодня забастовку.

24-часовую стачку объявили бортпроводники итальянских Blue Panorama Airlines, Air Italy и испанской Vueling, а также работники наземных служб аэропортов Реджо-ди-Калабрия и Болонья. Возможны задержки или отмены рейсов, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа. По данным местных СМИ, сотрудники авиакомпаний бастуют против трудовых договоров, ущемляющих их права, организации жестких условий труда, а также из-за сокращения рабочих мест. В частности, стюардессы Vueling жалуются, что получают меньше, чем персонал компаний-конкурентов и требуют увеличения заработной платы минимум на 30%.



Летный персонал бюджетного авиаперевозчика сообщил о проведении акции после провала переговоров, на которых корпоративная делегация отказалась принять просьбы о внесении изменений в контракт.

Туристам рекомендуют иметь в виду данную информацию и уточнять статус своего рейса заранее. Кроме того, в это же время планируется забастовка железнодорожников.