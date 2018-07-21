Госсекретарь США выразил надежду, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся осенью в Вашингтоне
Это будет к лучшему, сказал Майк Помпео. Ранее глава американской разведки Дэн Коутс рассмеялся, когда узнал от журналистов о приглашении президента России в столицу США. После недавних переговоров лидеров двух стран Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки и доверяет выводам разведки о вмешательстве России в американские выборы. Демократы в Конгрессе США хотели допросить переводчицу, чтобы узнать о чем говорили Трамп с Путиным, но республиканцы проголосовали против.
Комментарии6
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banyi3 21 июля 2018 | 08:18
Интересно - до ноября или после? Вопрос довольно интересный , для меня, по крайней мере. Если ДО, то это - уверенность и поддержка Трампа, если ПОСЛЕ - снижение рисков. Будем посмотреть )
olegleon 21 июля 2018 | 08:19
це зрада?
ну ладно Трамп продался, но теперь и Помпео предаёт идеалы Майдана. не говоря уже про главу МВД Италии
mordvinyka_zabiyka 21 июля 2018 | 08:38
olegleon: идеалы Октября )))
venmud 21 июля 2018 | 08:29
Огласите стоимость такой встречи для налогоплательщиков России, пжалуста.
ura_russians 21 июля 2018 | 08:38
venmud:
по твоему руководителей оплота свободы можно покупать как шлюх ?
andreykochnev 21 июля 2018 | 08:39
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