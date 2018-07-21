По факту пыток в ярославской колонии №1 возбуждено уголовное дело

ФСИН проводит проверку. Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой жестокого избивали заключенного. Год назад уже были проверки, но ничего якобы не нашли. Госслужащие отлично умеют прятать нарушения, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист и член СПЧ Николай Сванидзе.

Сванидзе добавил, что для суда даже видеозапись не будет веским доказательством факта пыток. По его словам, было немало случаев, когда подобные записи суж не принимал к рассмотрению.