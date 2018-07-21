По факту пыток в ярославской колонии №1 возбуждено уголовное дело
ФСИН проводит проверку. Накануне «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой жестокого избивали заключенного. Год назад уже были проверки, но ничего якобы не нашли. Госслужащие отлично умеют прятать нарушения, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист и член СПЧ Николай Сванидзе.
Сванидзе добавил, что для суда даже видеозапись не будет веским доказательством факта пыток. По его словам, было немало случаев, когда подобные записи суж не принимал к рассмотрению.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
palmcoast___ 21 июля 2018 | 08:15
А что, в других российских колониях пытают иначе?
olegleon 21 июля 2018 | 08:17
palmcoast___: там хватает ума не записывать это и не раздавать записи журналистам
banyi3 21 июля 2018 | 08:27
olegleon: Я вот тоже так думаю )
rabbitgreen 21 июля 2018 | 08:30
Обалденная страна, но ублюдочное государство. Этих судей, а тем более пушкарей вместе с "хозяином", да под эти же молотки. Может быть тогда бы проняло?
rabbitgreen 21 июля 2018 | 08:34
rabbitgreen: простите- пупкарей .